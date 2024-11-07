Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Роскомнадзор рекомендовал отказаться от CloudFlare
Роскомнадзор рекомендовал владельцам ресурсов отказаться от CDN CloudFlare
Роскомнадзор через Центр мониторинга связи рекомендовал владельцам ресурсов отказаться от использования американского CDN-сервиса CloudFlare из-за нарушения им российского законодательства.
Роскомнадзор через подведомственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) рекомендовал отказаться от использования CDN-сервиса CloudFlare, сообщает ТАСС. Центр напомнил, что CloudFlare недавно включил расширение TLS ECH по умолчанию, что позволяет обходить ограничения на доступ к запрещенной информации в России.
ЦМУ ССОП заявило, что использование данной технологии нарушает российское законодательство и должно быть ограничено.
«Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или использовать отечественные CDN-сервисы», – говорится в сообщении ведомства. В качестве альтернативы, например, предлагается Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), которая успешно отражает атаки с марта 2024 года.
ЦМУ также подчеркнуло, что CloudFlare является одной из компаний BigTech, собранных Госдепом США для обсуждения сопротивления странам, защищающим информационный суверенитет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 197 вредоносных VPN-сервисов, а также сообщил о падении трафика YouTube в России.