ГИБДД предложила запретить мощные нештатные двигатели

ГИБДД запретила двигатели, превышающие штатные более чем на 25% по мощности

Госавтоинспекция намерена внедрить меры по ограничению установки нештатных двигателей на автомобили. Как пишет «Коммерсант», это связано с планами запретить двигатели, мощность или крутящий момент которых превышают характеристики штатного более чем на 25%. Подобные изменения внесены в проект постановления правительства, и связаны с усилием контроля за безопасностью на дорогах. Также, по новым правилам, запрещается удлинять раму автомобиля, если такая модификация не предусмотрена производителем.

ГИБДД опубликовала проект поправок к постановлению № 413 на сайте regulation.gov.ru, документ регулирует порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Это касается как перевода машины с бензина на газ, так и установки нештатного оборудования, например для офф-роуд. За нелегальный тюнинг предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Эксперты отмечают, что такие изменения могут ударить по популярным «свап-проектам», когда автовладельцы заменяют штатные двигатели на более мощные. Генеральный директор «УслугиАвто» Юрий Пархоменко поясняет, что по новым правилам такие модификации потребуют оформления автомобиля как отдельного транспортного средства с прохождением дополнительных экспертиз.

В ГИБДД заявляют, что ограничения вводятся в связи с рисками для безопасности движения. По их данным, мощные двигатели могут привести к неисправностям трансмиссии, что увеличивает вероятность ДТП. Технические неисправности были выявлены в 27% случаев ДТП, расследованных в 2023 году, с незарегистрированными изменениями конструкции.

Ранее в Госдуме предложили аннулировать регистрацию автомобилей за шумную езду, что является частью мер по ужесточению ответственности за серьезные нарушения.

Такжеоговор купли-продажи машины разрешили оформлять через «Госуслуги», что упрощает процесс передачи прав собственности на автомобиль.

Были разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и усиливают ответственность за более серьезные проступки.