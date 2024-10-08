ВЦИОМ: Россияне предпочли «VK видео» и YouTube на смартфонах

Tекст: Александра Юдина

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, россияне чаще всего просматривают видеоконтент на своих смартфонах, отдавая предпочтение платформам «VK видео» и YouTube. Российская платформа «VK видео» лидирует с показателем 65%, немного опережая YouTube, на который приходится 60% пользователей.



На компьютерах и ноутбуках россияне чаще всего выбирают Twitch, «Видео в «Одноклассниках» и «Дзен видео». Платформы Rutube и YouTube также входят в число популярных видеосервисов на этих устройствах.

Опрошенные россияне проявляют наибольший интерес к фильмам и сериалам, новостям, юмору, образовательному и научному контенту, а также к музыке и клипам.

Российские видеосервисы, особенно «VK видео», стремятся сократить разрыв с YouTube по популярности, и 59% респондентов заявили, что используют платформу несколько раз или почти каждый день, в то время как у YouTube этот показатель составляет 78%.

В опросе ВЦИОМ, проведенном с 20 по 24 сентября 2024 года, приняли участие 2 тыс. россиян старше 14 лет. Результаты показывают, что пользователи остаются довольны основными видеосервисами в России.