Бросивший в сугроб младенца блогер Косенко продал активы перед отъездом

Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко продал российские активы перед бегством из России

Tекст: Вера Басилая

Косенко принял решение о продаже имущества, недвижимости и активов перед отъездом из России, потому что не планировал возвращаться обратно. Также выяснилось, что на арестованных банковских счетах блогера не оказалось никаких денежных средств, передает ТАСС.

Ранее в Москве суд арестовал 43 банковских счета блогера Сергея Косенко на сумму более 206 млн рублей после инцидента с его двухмесячным сыном.

Косенко грозит до десяти лет лишения свободы по двум статьям УК РФ, включая покушение на причинение тяжкого вреда здоровью за то, что он бросил своего двухмесячного сына в сугроб.

Сообщалось, что в отношении блогера был составлен административный протокол за пропаганду наркотиков с использованием интернета, что может повлечь штраф до 30 тыс. рублей.

