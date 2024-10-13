Блогеру Косенко арестовали счета на сумму более 206 млн рублей

Суд арестовал счета блогера Косенко в российских банках на сумму 206,38 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Судебные власти Москвы приняли решение о наложении обеспечительных мер на банковские счета блогера Сергея Косенко, передает ТАСС. Это произошло после скандального инцидента, когда Косенко бросил своего двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в соцсети. Сумма арестованных средств на его счетах в российских банках превышает 206 млн рублей.

Санкция статьи, по которой обвиняется Косенко, предусматривает, среди прочего, штраф до ста тысяч рублей. В ходе следствия было установлено, что его доход за 2023 год составил около 206,38 млн рублей.

В постановлении суда упоминаются такие банки, как Альфа-банк, банк «Русский стандарт», АО «Российский сельскохозяйственный банк» и ПАО банк «Финансовая корпорация «Открытие». Косенко запрещено распоряжаться арестованными активами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогеру Сергею Косенко грозит до десяти лет лишения свободы по двум статьям УК РФ, включая покушение на причинение тяжкого вреда здоровью за то, что он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Сообщалось, что в отношении этого блогера был составлен административный протокол за пропаганду наркотиков с использованием интернета, что может повлечь штраф до 30 тыс. рублей. Также Косенко погасил задолженность перед налоговой на сумму более 303 тыс. рублей.

