Блогеру Косенко вменили две статьи за бросок младенца в сугроб

Косенко обвинили в покушении на вред и нарушении обязанностей родителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, сообщает ТАСС. Он обвиняется в том, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб и опубликовал видео с этим эпизодом в соцсетях. В отношении блогера заведено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью.

По информации от источника агентства, Косенко в январе 2024 года, снимая видеоконтент, бросил сына с высоты не менее двух метров в сугроб. Это позволило избежать серьезных травм, но преступный умысел, по словам собеседника, не был доведен до конца по независимым от Косенко обстоятельствам. Дело возбуждено по статьям 156 и части 3 статьи 30, части 2 статьи 111 УК РФ.

Следствие квалифицировало действия Косенко как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. В связи с этим блогеру грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время Косенко находится в розыске на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко за то, что он бросил двухмесячного ребенка в сугроб. В отношении этого же блогера был составлен административный протокол за пропаганду наркотиков с использованием интернета, что может повлечь штраф до 30 тыс. рублей. Сергей Косенко погасил задолженность перед налоговой на сумму более 303 тыс. рублей.