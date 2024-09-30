На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков

Tекст: Дарья Григоренко

На сайте Никулинского суда Москвы уточняется, что в отношении видеоблогера Косенко составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.13 КоАП РФ. Данная статья касается пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием интернета, передает ТАСС.

Несмотря на то что на сайте суда не уточняется, какая именно публикация Косенко стала основанием для составления протокола, известно, что за нарушение ему грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей.

Косенко ранее привлек внимание общественности резонансным видео, на котором он бросает своего грудного ребенка в сугроб. Это видео вызвало бурные обсуждения и критику.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб. Блогер сначала утверждал, что на видео не младенец, а кукла, однако позже попросил прощения за данную публикацию.