Осужденные за вымогательство на 3 млрд руб обжаловали приговор

Адвокаты и бизнесмены обжаловали приговор по делу о вымогательстве на 3 млрд руб

Tекст: Денис Тельманов

Осужденные на сроки от восьми с половиной до 13 лет за вымогательство имущества на сумму свыше трех млрд рублей, адвокаты Владислав Бражников, Генрих Хачатуров, Александр Войналович, а также бизнесмены Александр Глазырин и Геннадий Родионов обжаловали приговор, передает РИА «Новости». В Преображенском суде Москвы сообщили, что апелляционные жалобы уже зарегистрированы.



Согласно материалам дела, в 2019 году бенефициары группы компаний концерн «Покровский» сформировали организованную группу, в которую вошли указанные адвокаты и бизнесмены. Они занимались вымогательством имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

Обвинение утверждало, что группа организовала незаконное возбуждение уголовного дела против владельца опытно-производственного хозяйства «Слава Кубани», а также его заключение под стражу.

Затем соучастники требовали от руководителя передачи 100% доли в уставном капитале общества, активы которого оцениваются более чем в один млрд рублей, и не менее 150 млн рублей.

Используя подкуп и шантаж, они склоняли свидетелей к даче ложных показаний. Подобные действия распространялись и на другого владельца ООО ОПХ «Слава Кубани», в отношении которого предъявлялись аналогичные требования.

В июле 2019 года участники группы также вымогали активы сельскохозяйственного закрытого акционерного общества СКВО, угрожая владельцам убийством и незаконным уголовным преследованием. Стоимость этих активов превышала два млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве денег у бывшего участника СВО, возбуждено уголовное дело.