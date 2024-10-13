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Осужденные за вымогательство на 3 млрд руб обжаловали приговор
Адвокаты и бизнесмены обжаловали приговор по делу о вымогательстве на 3 млрд руб
Адвокаты и бизнесмены, осужденные за вымогательство имущества сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму более 3 млрд рублей, подали апелляционные жалобы в суд.
Осужденные на сроки от восьми с половиной до 13 лет за вымогательство имущества на сумму свыше трех млрд рублей, адвокаты Владислав Бражников, Генрих Хачатуров, Александр Войналович, а также бизнесмены Александр Глазырин и Геннадий Родионов обжаловали приговор, передает РИА «Новости». В Преображенском суде Москвы сообщили, что апелляционные жалобы уже зарегистрированы.
Согласно материалам дела, в 2019 году бенефициары группы компаний концерн «Покровский» сформировали организованную группу, в которую вошли указанные адвокаты и бизнесмены. Они занимались вымогательством имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.
Обвинение утверждало, что группа организовала незаконное возбуждение уголовного дела против владельца опытно-производственного хозяйства «Слава Кубани», а также его заключение под стражу.
Затем соучастники требовали от руководителя передачи 100% доли в уставном капитале общества, активы которого оцениваются более чем в один млрд рублей, и не менее 150 млн рублей.
Используя подкуп и шантаж, они склоняли свидетелей к даче ложных показаний. Подобные действия распространялись и на другого владельца ООО ОПХ «Слава Кубани», в отношении которого предъявлялись аналогичные требования.
В июле 2019 года участники группы также вымогали активы сельскохозяйственного закрытого акционерного общества СКВО, угрожая владельцам убийством и незаконным уголовным преследованием. Стоимость этих активов превышала два млрд рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве денег у бывшего участника СВО, возбуждено уголовное дело.