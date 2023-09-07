История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Экс-советник Кучмы: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский не способен защитить инфраструктуру Одессы от российских ударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский, конечно, абсолютно не президент», – заявил политолог, отметив, что украинский лидер не может ничего сделать для защиты инфраструктуры в Одессе. Соскин отметил, что после ударов по Одессе уже пострадали портовая инфраструктура, элеваторы и склады, передает РИА «Новости».
Эксперт также раскритиковал решение Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны, указав, что украинский политик всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимиру Зеленскому стоит перестать мечтать о российском Крыме и начать готовить Украину к дальнейшему административному делению.