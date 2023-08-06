ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому мосту

  • Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей
    На Чонгарском мосту в Крыму после удара ВСУ образовались пробоины
    Уничтоживший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получил «Золотые Звезды»
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Кремль заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    8 комментариев
    Новости
    21:48ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому мосту

    ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, об этом в Telegram-канале сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

    21:24Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО

    ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    20:55Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    20:42Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    20:23Bloomberg: Новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20

    Еще до сентябрьского саммита лидеров G20 может состоятся новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата.

    19:58Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности России в Карабахе

    Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

    19:35В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

    В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.

    19:12Трамп решил просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Truth Social, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия.

    18:58Зеленский анонсировал новую волну кадровых чисток

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой волне кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters.

    18:34Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    18:28В подмосковном Дмитрове локализовали пожар на площади 1,2 тыс. «квадратов»

    Пожар в подмосковном Дмитрове локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    17:57ХАМАС приговорил семь человек к смертной казни за сотрудничество с Израилем

    Военно-судебный комитет движения ХАМАС в секторе Газа приговорил к смертной казни семь человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем, сообщили в пресс-службе комитета.

    17:51Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»

    Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который в бою подбил восемь единиц украинской бронетехники, медалями «Золотая Звезда» Героя ДНР.

    17:45На Украине советские самолеты изменили для использования ракет Storm Shadow

    Советские боевые самолеты были модернизированы на Украине таким образом, чтобы их можно было использовать для западного вооружения, например ракет Storm Shadow и AGM HARM, сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, говорится на сайте офиса украинского президента.

    17:42Развожаев опроверг сообщения о мине у берегов Севастополя

    Информация о мине в море в районе одного из пляжей Севастополя оказалась ложной, заявил губернатор Михаил Развожаев.

    6 августа 2023, 21:48

    ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому мосту

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, об этом в Telegram-канале сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

    В заявлении говорится, что «около 15.00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения», передает РИА «Новости».

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    Коментарии (41)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (38)
    6 августа 2023, 01:08
    Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей

    Подоляк: Украина после окончания боевых действий начнет жесткую конкуренцию с Польшей

    Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Польша сейчас остается «максимально близким партнером» и «максимально близким другом» для киевского режима, так будет до окончания боевых действий, сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    После этого страны начнут конкурентные отношения за те или иные рынки, и Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    Противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    Коментарии (25)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (37)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (17)
    6 августа 2023, 04:50
    В документах посольства Дании в Киеве нашли свидетельства подготовки НАТО «Азова» в 2021 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские и датские военные инструкторы НАТО приезжали на украинскую территорию для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), это следует из документов датского посольства на Украине.

    В Бердянск и Урзуф приезжали шестеро инструкторов через киевский аэропорт Борисполь, соответствующие данные есть в вербальной ноте посольства Дании от 21 мая 2021 года, направленной украинскому минобороны, передает РИА «Новости».

    Инструкторы приезжали в 56-ю бригаду ВСУ, где располагалась главная база «Азова».

    Документы напрямую говорят об интенсивной подготовке мобилизованных на Украине западными офицерами с задействованием «преступных методов ведения боевых действий», сказал источник агентства в силовых структурах.

    По его словам, азовцы «в совершенстве» овладели такими методами.

    По данным документа, на украинской территории к моменту прибытия этих инструкторов уже были тренеры британской команды OP ORBITAL.

    Операция ORBITAL – кодовое название британской программы подготовки мобилизованных бойцов ВСУ. Согласно тексту документа, сотрудники имеют доступ к секретной информации, это говорит о том, что киевский режим предоставлял им доступ к собственной гостайне. К ней относятся документы мобилизационного планирования, подчеркнул собеседник.

    Вашингтон признал «Азов» нацистской структурой, потому США отказали ей в финансировании. Однако найденные документы говорят о прямом вовлечении НАТО в тренировку нацистских формирований еще в 2021 году.

    Коментарии (11)
    6 августа 2023, 05:24
    Минобороны: На Краснолиманском направлении отбиты две атаки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы, заявил руководитель пресс-центра группы Александр Савчук.

    ВСУ пытались атаковать двумя штурмовыми группами двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины, сказал Савчук, передает ТАСС.

    Украинская сторона потеряла до 100 человек, четверо военнослужащих сдались в плен, уничтожены два пикапа и боевая бронированная машина.

    Ранее в субботу Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

    Коментарии (7)
    6 августа 2023, 15:58
    Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

    По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

    В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (8)
    6 августа 2023, 13:08
    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины

    Политолог Стремидловский: О жесткой конкуренции Польши и Украины первыми заговорили поляки

    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дарья Волкова

    В Киеве отзеркалили в выгодном для себя свете позицию польских экспертов о конкуренции с Варшавой. Причем изначально речь шла преимущественно о соперничестве в сельском хозяйстве и продовольствии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что по окончании боевых действий Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей.

    «О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат преимущественно американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.

    «В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.

    «В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.

    «Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.

    «Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – заключил Стремидловский.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    По словам Подоляка, противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    В свою очередь польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.

    При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

    На минувшей неделе между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал. Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.

    Коментарии (5)
    5 августа 2023, 23:00
    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по Донецку, сообщил источник в экстренных службах Донецкой народной республики.

    ВСУ ударили кассетными боеприпасами по центру города, сами кассеты разорвались в воздухе, сообщил собеседник ТАСС.

    Между тем мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после обстрела загорелось здание первого корпуса Донецкого университета экономики и торговли.

    Коментарии (8)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (7)
    6 августа 2023, 05:48
    Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации бригад ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункты дислокации двух украинских бригад ликвидированы бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Юг», сообщил глава пресс-центра группы Вадим Астафьев.

    Авиация группировки ударила управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе у поселка Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ у поселка пункта Ивановское, сказал Астафьев РИА «Новости».

    Также Су-25 поразили скопления живой силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Артиллерия «Южной» группировки уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 у Спорного и Белогоровки. Уничтожены три 120 мм миномета в Авдеевке и Победе, противотанковая пушка М12 в Первомайском, и американская гаубица М102.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 17:45
    На Украине советские самолеты изменили для использования ракет Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    Советские боевые самолеты были модернизированы на Украине таким образом, чтобы их можно было использовать для западного вооружения, например ракет Storm Shadow и AGM HARM, сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, говорится на сайте офиса украинского президента.

    Также отмечается, что Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 13:36
    На Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 280 украинских военных

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак украинских военных в районах Клещеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки ДНР.

    Отмечается, что за прошлые сутки на этом направлении российские войска уничтожили около 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

    В пресс-службе подчеркнули, что на Краснолиманском российские военные в течение суток успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

    Минобороны заявило, что на данном направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, и самоходная гаубица «Гвоздика».

    В ведомстве добавили, что на Южно-Донецком направлении ВС России отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР.

    В сообщении говорится, что потери Украины на данном направлении составили порядка 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», и артиллерийская система М777 производства США.

    В ведомстве указали, что на Запорожском направлении российские войска за сутки отразили две атаки противника в Запорожской области. В течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30, уточнили в Telegram-канале Минобороны.

    На Херсонском направлении потери Украины за сутки составили до 40 военнослужащих, а также восемь автомобилей

    Отмечается, что в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой Украины.

    Пресс-служба сообщила, что средствами ПВО за минувшие сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, а также сбиты 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (2)
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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

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    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

    В Керченском проливе в результате атаки украинскими надводными беспилотниками был поврежден российский танкер «Сиг». Судно стояло на якоре недалеко от Керченского пролива. Украина фактически признала ответственность за теракт и даже пригрозила атаковать российские порты на Черном море. В экспертной среде говорят, что в Киеве рассчитывали на экологическую катастрофу, а атака на танкер была одобрена на недавнем саммите НАТО, но у России есть возможность противостоять новым угрозам. Подробности

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    Как Украина делает русских народом второго сорта

    Украина уничтожает русское население не только прямым военным путем, обстреливая города Донбасса и Крыма, Белгород и Таганрог. Главные репрессии киевского режима направлены на собственных граждан – русских жителей Украины, и делается это и насилием, и хитростью, и законом, и системой образования. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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