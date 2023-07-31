Шойгу анонсировал принятие в состав флота трех кораблей проекта «Каракурт»

Шойгу: Три корабля проекта «Каракурт» планируется принять в состав ВМФ до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в июле Черноморский флот пополнился кораблем «Циклон», в состав Военно-морского флота до конца текущего года планируется принять еще три корабля этого проекта, передает ТАСС.

Шойгу добавил, что еще два корабля планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Всего планируется построить 18 кораблей проекта 22800. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс».

В июне 2023 года командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина на Амурском судостроительном заводе проинспектировал ход строительства всех кораблей для ТОФ, в том малых ракетных кораблей проекта 22800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск».

Напомним, в декабре новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», начал государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота.