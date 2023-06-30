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ЕС поддержал идею о налоге на прибыль от замороженных российских активов
Bloomberg: Лидеры стран Евросоюза поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов России
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Главы стран ЕС поддержали план, предусматривающий введение налога на непредвиденные доходы от замороженных Евросоюзом российских активов, сообщило агентство Bloomberg.
Источник агентства сообщил, что план пока не одобрен окончательно из-за юридических и финансовых вопросов, передает ТАСС.
Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.
В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг
В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем
Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс».
Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза.
Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.
Эксперт: Запад пытается «перепрошить» православие на Украине
Религиовед Лункин: Зеленский хочет духовно унифицировать Украину с Западной Европой
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Идея переноса празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря противоречит европейским принципам религиозного многообразия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.
«Это странный законопроект даже с точки зрения европейских ценностей, к которым так стремятся власти Украины. Он нарушает принципы религиозного многообразия и различные демократические нормы. С позиции светского государства невозможно мотивировать решение, почему нужно переносить Рождество на 25 декабря. Сразу скажу: этот вопрос не догматический, поскольку в Библии нигде не сказано, в какой именно день родился Христос. Дату празднования диктует исключительно церковная традиция», – пояснил религиовед Роман Лункин.
«Сейчас на Украине большая часть населения, например, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – празднуют Рождество в ночь на 7 января. Греко-католики, католики, часть православных отмечают праздник 25 декабря. Для последователей протестантизма это не так важно. Зачем Зеленскому понадобилось переносить дату? Чтобы духовно унифицировать Украину с Западной Европой, где большинство христиан празднуют Рождество 25 декабря», – подчеркнул аналитик.
«Модераторы этого законопроекта – США, Евросоюз, руководство так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и патриархат Константинополя. При этом ПЦУ и Константинополь не имеют большинства на Украине ни по приходам, ни по прихожанам. Но они решили изменить религиозную идентичность граждан. Раньше Запад пытался их «окатоличить» с помощью униатства, а теперь пытается «перепрошить» само православие на Украине», – указал эксперт.
«Закон, скорее всего, будет принят. Он не требует финансовых затрат, а украинские власти не упустят возможности бесплатно угодить Западу. УПЦ, которая много лет находится между молотом и наковальней по многим вопросам, вероятно, проявит частичную лояльность власти и будет проводить рождественскую службу в обе даты, чтобы не вызвать конфликты среди самих прихожан», – полагает аналитик.
При этом тех, кто будет отмечать Рождество 7 января, назовут «пророссийской маргинальной прослойкой». «К ним отнесут несколько миллионов человек. Кроме того, их лишат выходного, что вызовет возмущение. Вкупе с уличными выступлениями по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой это создаст кумулятивный эффект и усилит волнения. И это будет происходить при попустительстве или даже молчаливом одобрении властей», – добавил он.
В среду президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, также внесен законопроект об изменении дат еще двух праздников.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас идет борьба украинцев за свою идентичность и нововведение способствует желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками. «Украинскому народу длительное время навязывались российская идеология, в частности, относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», – отмечается в тексте.
Напомним, Архиерейский собор раскольнической ПЦУ принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией.
Названы условия проведения военных миссий Евросоюза на Украине
FT: Страны ЕС назвали принципы проведения военных миссий Евросоюза на Украине
Члены Евросоюза не исключили возможность отправки на украинскую территорию военных миссий при согласии членов ЕС и «в подходящих условиях», сообщил знакомый с обсуждением источник Financial Times.
Страны ЕС обещают расширить обучение бойцов ВСУ, возможность проведения военных миссий Евросоюза на Украине, если для этого «будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».
Также страны ЕС обещают продолжение финансирования поставок оружия киевскому режиму через Европейский фонд мира.
В Европе забили тревогу из-за зерна с Украины
Parlamentni listy: Восточноевропейские фермеры осознают приближающуюся катастрофу из-за зерна с Украины
Восточноевропейские фермеры бьют тревогу из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Parlamentni listy.
По информации издания, вместе с приближающейся жатвой грядет и возможная катастрофа, так как фермеры и политики по-прежнему обеспокоены ситуацией на Украине – есть риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, а Украина станет житницей Европы, передает РИА «Новости».
Parlamentni listy указывает, что при отсутствии соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, однако второй вариант не выгоден остальным европейским аграриям.
«Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, но запрет пока действует только до середины сентября», – подчеркивается в статье.
По словам фермера Вислава Грына, аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется.
«Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать… Сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков», – отметил он.
Как добавил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, а при том, что расходы на топливо и удобрения были высокими, закупочные цены остались низкими. «Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы», – заметил он.
Кроме того, по мнению президента палаты, есть сомнения, что правительство Чехии что-либо компенсирует отечественным фермерам, так как до выборов далеко, а фермеры властей не интересуют.
Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии», и Кишинев отказался от такого шага. Тем временем Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС.
В ЕС не готовы принять Украину еще десять лет
Monde: Дипломаты Евросоюза заявили о неготовности принять Украину в ЕС еще десять лет
Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии стать членами ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшие десять лет, пишет французское издание Monde.
Источник издания сообщил, что не представляет расширения ЕС в ближайшее десятилетие, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что процесс присоединения новых членов ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Указано, что вступление в ЕС бедной и коррумпированной Украины с населением 42 млн человек может изменить структуру ЕС. Также отмечается, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС.
Еврочиновники признали, что причастны к появлению высоких ожиданий у Украины, касающихся вступления в ЕС.
В ЕС решили предложить Киеву «будущие обязательства в сфере безопасности»
FT: Представители Евросоюза могут предложить Киеву «будущие обязательства в сфере безопасности»
Евросоюз готов предложить Украине «будущие обязательства в сфере безопасности», сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.
Отмечается, что представители ЕС готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства в сфере безопасности перед Украиной, которые могут помочь Украине обороняться в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Так, издание отмечает, что разработкой документа занималась Франция, ряд стран попросили внешнеполитическую службу ЕС наметить официальные контуры обязательств.
При этом Ирландия, Мальта и Австрия отнеслись к этому заявлению критично и хотят ясности по поводу обязательств.
Как заявил один из дипломатов ЕС, блок уже делает «довольно много» в области безопасности для Украины.
Ранее политологи заявляли, что есть как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса, эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине.
В Китае призывали отказавшуюся от России Европу снять розовые очки
Аналитик Дун: Хвастающейся экономической устойчивостью и стабильностью Европе следует снять розовые очки
Экономическая устойчивость Европы основана лишь на показателях южных стран региона, которым все же далеко до финансовой стабильности, заявил научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.
В статье для издания «Хуаньцю шибао» он пишет, что как только стали снижаться цены на энергоносители в Европе, на Западе появились заявления, что «устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания», ЕС и крупные державы могут «выжить и без России». По мнению аналитика, на Западе страдают хвастовством, передает РИА «Новости».
Он привел в пример Германию, которая была локомотивом всего европейского блока, всего блока. В ЕС уже пострадали от резкого роста цен, сокращения производства и снижения потребительского спроса, с серьезным кризисом стоимости жизни столкнулась и Южная Европа, пишет Дун Ифань.
По его словам, региональные СМИ опубликовали статью, в которой приводятся данные, что южноевропейские страны продемонстрировали большую устойчивость перед кризисом, чем Германия. Основным аргументом показаны низкие показатели ФРГ: немецкая экономика ушла в техническую рецессию, в то время как в Южной Европе наблюдался рост ВВП.
Аналитик считает, что ситуацию в Южной Европе сложно назвать подъемом, в то время как в образцовая экономика ЕС в Германии столкнулась с беспрецедентными трудностями, пишет аналитик. Если судить по другой информации, некоторым экономика южной части Европы до сих пор еще далеко до «устойчивости», пишет он.
Дун считает, что в европейском и международном обществе нужно как можно скорее снять розовые очки, рассуждая о прекрасных показателях Южной Европы. Он считает, что европейцам следует задуматься о первопричинах нынешнего европейского кризиса и слабого восстановления глобальной экономики, а также скорректировать в свою политику, чтобы выбраться из трясины рецессии, резюмировал автор.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с Китаем.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, с какими энергетическими проблемами столкнулись Европа и США.
Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей
Эстония решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией по сохранению культурных ценностей
Правительство Эстонии примет решение о расторжении договора о сотрудничестве с Россией в области сохранения культурных ценностей, сообщил портал национального телерадиовещания ERR.
В правительстве объяснили разрыв договора тем фактом, что республика соблюдает две конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которые лежат в основе эстонско-российского соглашения, поэтому регулировать отношения дополнительным договором не считают нужным, передает ТАСС.
ERR пишет, что договор между Эстонией и Россией автоматически продлевался каждые пять лет. МИД Эстонии направит российской стороне соответствующую ноту о расторжении договора не позднее 3 июля этого года.
Ранее Эстония возглавила в ЕС список желающих отобрать российскую собственность, даже ту, что не попала под санкции.
ЕС собрался зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России
Премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России
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Евросоюз намерен зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России для Украины, но метод их получения «должен быть юридически стабильным», заявил глава правительства Бельгии Александр де Кроо.
Тема возможного использования замороженных активов обсуждается на каждом саммите ЕС, но пока участники не могут договориться и найти правовую базу. По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе де Кроо пояснил, что «Бельгия очень вовлечена в этот вопрос», поскольку там «заморожены 90% активов». Де Кроо сказал, что в ЕС «сконцентрированы на сверхприбыли». Евросовет предложил «продолжить работу» над возможным использованием российских активов «в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», передает ТАСС.
Также на саммите обсуждалось «дальнейшее усиление давления на Россию», чтобы осложнить проведение специальной военной операции на Украине. ЕС заверил, что продолжит «оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется».
Отмечается важность «удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба» для стран ЕС. Лидеры стран ЕС договорились рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.
ERR: Эстонские военнослужащие вынуждены пить российский чай
ERR: Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства
Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай производства России, поскольку контракты на его поставку были заключены до начала конфликта на Украине, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
По данным издания, в сухпаек эстонских военнослужащих входит произведенный в Санкт-Петербурге чай Greenfield, поскольку договор на его поставку был заключен до начала спецоперации, поменять марку чая пока невозможно, передает РИА «Новости».
Как отмечает ERR, в Эстонии в магазинах убрали с полок продукцию российского производства, в том числе чай Greenfield.
Пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм отметила, что тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году, крупные предзаказы уже были сделаны, а производитель пайков уже закупил их на свой склад. Она отметила, что чай будет заменен в третьей партии поставок, на которые контракт не распространяется.
Ранее Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей.
Венгрия отказалась поддерживать помощь ЕС Украине на 50 млрд евро
Политический советник Орбана заявил об отказе Венгрии поддерживать предложение ЕК о помощи Киеву на 50 млрд евро
Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро, сообщил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Советник сопровождал Виктора Орбана на саммите ЕС в Брюсселе. Предложенные Еврокомиссией поправки о помощи Украине в течение ближайших четырех лет он назвал «шокирующими и непригодными для обсуждения», передает ТАСС со ссылкой на MTI.
Всего предлагается пожертвовать около 100 млрд евро, из них 50 млрд собираются направить на экономическое восстановление Украины. Балаж Орбан сказал, что данное предложение Еврокомиссии неприемлемо. Он подчеркнул, что по-прежнему не предоставлено «ни одного документа» о том, куда ушли ранее выделенные Киеву средства.
Кроме того, есть еще ряд позиций, по которым с предложениями Еврокомиссии не согласна не только Венгрия, но и Польша: траты на расселение мигрантов в Европе, увеличение зарплат чиновникам в Брюсселе. Венгрия также против дополнительных взносов для погашения процентов по кредитам, которые в свое время брал Евросоюз, стремясь восполнить фонд экономического восстановления после пандемии – Будапешт деньги из этого фонда так и не получил.
Напомним, госсекретарь кабинета премьер-министр Венгрии Чаба Деметер заявил, что новый проект бюджета Европейского союза до 2027 года предусматривает выделение Украине еще 50 млрд евро, при этом касса ЕС уже опустела из-за финансирования боев в этой стране.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что его страна по-прежнему намерена блокировать выделение Украине военной помощи на 500 млн евро из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP не исключат из списка «международных спонсоров войны».
Politico: В Болгарии задумались о реформе спецслужб из-за «влияния» России
Politico: Экс-премьер Болгарии заявил о желании устроить реформу спецслужб из-за «влияния» России
Важно перестроить работу служб безопасности, чтобы избавиться от так называемого влияния на них России, заявил изданию Politico сопредседатель блока коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» и экс-премьер Кирил Петков.
По его словам, внутри служб Болгарии могут скрываться опасности, руководителей разных спецслужб должен назначать парламент, а не «пророссийский», по мнению Петкова, президент Румен Радев, передает ТАСС.
Также экс-премьер предложил провести «тесты на честность и этичность» для всех сотрудников службы безопасности. По мнению Петкова, эти действия уменьшат влияние России на болгарские спецслужбы.
«Когда мы вступили в борьбу с коррупцией, мы не знали, что будем напрямую бороться с Москвой», – сказал он.
Глава Болгарии тем временем воспринял идею о необходимости изменений в спецслужбах с возмущением, отметив, что они уже «серьезно реформированы».
В ЕС потребовали отложить использование российских замороженных активов
FT: Страны ЕС испугались юридических и финансовых проблем из-за использования замороженных активов России
Ряд стран ЕС потребовали, чтобы Еврокомиссия подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов России, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, сообщила газета Financial Times.
Страны ЕС сильно разделены из-за идеи перенаправить доходы от замороженных активов России на нужды Украины, пишет Financial Times. Крупные государства-члены, в том числе Германия, опасаются, что радикальное предложение может подорвать веру иностранных государств в безопасность активов, хранящихся в Европе, передает РИА «Новости».
«Предстоит провести большую работу, чтобы убедить государства-члены ЕС», – заявил один из европейских чиновников.
Ранее в Германии выступили против плана ЕС по использованию активов России.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства.
ЕС призвал Китай заставить Россию немедленно вывести войска с Украины
Лидеры ЕС призвали Китай надавить на Россию для немедленного и безоговорочного вывода войск с Украины
Саммит Евросоюза призвал Китай оказать давление на Россию для «немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий», следует из заявления лидеров ЕС.
Лидеры Евросоюза подчеркнули, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН «несет особую ответственность за поддержание миропорядка, основанного на правилах», а потому должен надавить на Россию, передает ТАСС.
Также ЕС заявил, что экономическое и международное сотрудничество с Китаем будет продолжено, но лидеры европейских стран озабочены угрозами применения силы в отношении Тайваня, а также проблемами прав человека в Поднебесеной. При этом в Евросоюзе подчеркнули, что привержены «политике одного Китая».
Ранее Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине сколько потребуется.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофреническими заявления Запада о вариантах завершения кризиса на Украине.
ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России
Guardian: ЕС рассчитывает передавать Украине 3 млрд евро в год за счет налога на прибыль с замороженных активов России
Евросоюз собирается ввести новый налог на прибыль с замороженных российских активов, благодаря чему сможет передавать Украине до 3 млрд евро в год, сообщает газета The Guardian.
По словам источников Guardian, юристы ЕС сочли введение налога законным, однако предложение будет одобрено после обсуждения с Великобританией, США и Японией. Отмечается, что международный депозитарий Euroclear, где размещена большая часть замороженных российских активов, уже взимает 20% налога на прибыль, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что на саммите ЕС будет обсуждаться возможность создания международного трибунала по военным преступлениям на Украине. Один из европейских дипломатов заявил, что выросло давление, которое вынуждает что-то делать.
Ряд стран ЕС потребовали, чтобы Еврокомиссия подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов России, так как это может создать юридические и финансовые проблемы.
Ранее в Германии выступили против плана ЕС по использованию активов России.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства.