Участник парада Победы сделал предложение девушке после окончания шествия

Участник парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве сделал предложение своей девушке и получил положительный ответ. Видео романтического момента опубликовано в Telegram-каналах.

Предложение военнослужащий сделал после участия в параде на Красной площади, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что пара встречалась пять лет.

Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями и выступил с речью.

Блогеры обратили внимание, что безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями».