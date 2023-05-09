|
|
Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями». На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
В различных Telegram-каналах появились фотографии с Красной площади, где во вторник прошел парад Победы.
Напомним, в начале мая сообщалось, что киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. При этом в графике президента Владимира Путина изменений не последовало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, президент заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что России удастся справиться с этим.
Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века»
Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая.
По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу.
«Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
|
|
Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая
Высший административный суд Берлина отменил постановление суда первой инстанции, который разрешил флаги России и СССР у советских мемориалов в Берлине 9 мая.
Суд счел жалобу полиции обоснованной, и решил отменить разрешение на демонстрацию флага России и СССР, а также георгиевской ленты на мемориалах советским воинам в Берлине, передает РИА «Новости».
Ранее Административный суд Берлина разрешил демонстрацию украинского флага. Затем появилось сообщение, что аналогичное решение было принято и в отношении флага России. Однако полиция Берлина обжаловала это решение в Высшем административном суде.
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
|
|
Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
Путин: Против России развязана война
|
|
Против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим, заявил президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве.
Российский лидер отметил, что сегодня цивилизация находится на переломном рубеже, передает ТАСС.
Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.
Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным, передает РИА «Новости» слова главы государства.
При этом российский лидер подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о свое исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».
«С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», – сказал Путин.
В Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы собрались руководители бывших республик Советского Союза. В очередной раз это опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
В преддверии праздника Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания, в которых отметил, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
Песков рассказал о планах Путина и глав государств СНГ на День Победы
Песков: Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также запланирован неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, парад Победы начнется в 10 утра, где выступит президент России, говорится в Telegram-канале Павла Зарубина.
Пресс-секретарь президента заявил, что главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным. Далее будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, также у гостей запланирован неформальный завтрак с российским лидером.
Ранее почти все президенты стран СНГ прибыли в Москву.
Напомним, Дмитрий Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать.
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.
Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что Лукашенко прилетел в Москву, передает РИА «Новости».
Предполагается, что президент Белоруссии будет участвовать праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.
Также в праздничных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров.
Празднование Дня Победы началось в России
Празднование Дня Победы началось в Петропавловске-Камчатском
|
|
В России началось празднование Дня Победы, в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный парад, сообщают информационные агентства.
Празднование в Петропавловске-Камчатском началось в 10.00 (1.00 мск). В параде Победы приняли участие колонны личного состава парадных расчетов. Работает выставка военной техники и атрибутики. Открыт пункт отбора на военную службу по контракту, передает ТАСС.
С 11.00 (2.00 мск) начинаются концертная программа, игры и театрализованные представления для детей, а также легкоатлетический пробег «Эстафета мира – 2023», в которой принимают участие «школьники, студенты, военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций, трудовых коллективов, все желающие жители и гости краевого центра», сообщают местные власти.
В 20.00 (11.00 мск) состоится концерт, который завершится праздничным салютом.
Чукотка также начинает праздновать День Победы одним из первых регионов России – торжественные мероприятия, парад и возложение цветов начнутся в Анадыре в 12.00 (3.00 мск). Весь день будет транслироваться видеоряд «Бессмертного полка». В 22.30 (13.30 мск) состоится салют.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, президент Владимир Путин на нем будет присутствовать. Главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным.
На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили
|
|
На параде Победы в Москве 9 мая 2023 года впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак».
Специальное транспортное средство на базе автомобиля «КамАЗ», как объяснили во время трансляции парада (после 42-й минуты), предназначено для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Колонну возглавлял майор Евгений Норин.
Кроме того, на парад вышли новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак», оборудованная обитаемой башней с пулеметом. Машины впервые принимали участие в составе механизированной колонны парада Победы. Они выехали на площадь после танков Т-34, который считается символом Победы и по традиции открывает парад, передает ТАСС.
Также по Красной площади проехал бронеавтомобиль для спецподразделений «Тигр-М», вооруженный гранатометом и пулеметом, и бронетранспортер БТР-82А.
В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны проходит более 100 единиц техники, часть которой задействована в ходе спецоперации на Украине.
Во вторник на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствует на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, Путин заявил, что против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ
Президент России Владимир Путин в Кремле встретил лидеров стран СНГ, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
В Кремль уже приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, а также главы Белоруссии, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, передает РИА «Новости».
После этого верховный главнокомандующий прибыл на Красную площадь, где в настоящее время проходит парад. Глава государства традиционно примет парад и выступит с речью, детали которой в Кремле заранее раскрывать не стали.
Руководители стран СНГ наблюдают за прохождением войск с трибуны вместе с российским лидером. После парада лидеры, как ожидается, возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем у них запланирован неформальный завтрак, передает ТАСС.
-
В Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы съехались президенты бывших республик Советского Союза, что в очередной раз опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
По данным журналистов Кремлевского пула, в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
В преддверии праздника президент Владимир Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания. «В этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», – говорилось в обращении российского лидера.
Жители Таллина усыпали цветами «Бронзового солдата»
Postimees сообщила о возложении цветов к подножию «Бронзового солдата» жителями Таллина
В Таллине жители проводят возложение цветов к подножию памятника советскому воину-освободителю («Бронзовый солдат»), это происходит на фоне запрета властей Эстонии отмечать День Победы с российской и советской символикой, пишут СМИ.
За посетителями мемориала наблюдают камеры слежения, неподалеку стоят машины службы безопасности Военного кладбища, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Издание публикует фото, на которых виден усыпанный цветами постамент памятника.
ERR сообщает, что в российском Ивангороде монтируют экран, на котором будут показывать трансляцию по случаю Дня Победы для жителей Нарвы.
Напомним, эстонская полиция пригрозила жестко реагировать на демонстрацию «враждебной символики». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
Пригожин отложил уход «Вагнера» из Артемовска на несколько дней
Пригожин: «Вагнер» не уйдет из Артемовска еще несколько дней
|
|
ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Главной задачей Пригожин назвал снабжение боеприпасами, которые лежат на складах. В обращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы, Пригожин сообщил, что им «было обещано», что боеприпасы дадут 7 мая. «8 числа в два часа ночи поступило боевое распоряжение, в котором написано «дать все», – рассказал он, добавив, что в тот же день прошло совещание, на котором «вагнеровцам» дали «10% от запрашиваемого» количества боеприпасов.«Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», – приводит его слова ТАСС.
Пригожин добавил, что российским силам осталось взять под контроль в Артемовске 2 кв. км. Он уточнил, что площадь в 3 кв. километра ВСУ бросили.
Ранее Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска. 6 мая глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».
Стало известно о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву
Дипломатический источник сообщил о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял российское приглашение и прибудет на парад Победы в Москву, сообщил дипломатический источник.
Как сообщил источник ТАСС, Бердымухамедов прибудет в российскую столицу «к утру» вторника.
Напомним, в Москву уже прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава правительства Армении Никол Пашинян. Кроме того, ожидается визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Путин: Россия сплотилась для поддержки героев СВО
|
|
Президент Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев СВО, «все готовы помочь» и молятся о них.
Он отметил, что от участников СВО зависит будущее российской государственности. Путин добавил, что сейчас нет важнее дела, чем ратная работа участников СВО, Россия гордится всеми участниками СВО, передает ТАСС.
«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились священными. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев, все готовы помочь, молятся о вас», – заявил Путин.
Также президент поприветствовал на параде Победы участников СВО, отметив, что нет ничего крепче и мощнее нашего единства и любви к Родине.
Путин завершил свою речь провозглашением «Ура» за Россию, ее доблестные вооруженные силы и за победу.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Эксперты указали на особую значимость «Бессмертного полка» на фоне СВО
Общественник Макаров: У «Бессмертного полка» нет ни начальников, ни командиров, есть только порыв человеческой души
|
|
Акция «Бессмертный полк» сплачивает семьи, дома, города и всю Россию. И в условиях СВО это особенно важно, сказали газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Макаров и историк Владимир Шаповалов. Напомним, с начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк».
«Акция «Бессмертный полк» за 11 лет показала пример того, как инициатива, рожденная в глубине народных масс, разрастается по всему миру. Когда идеей загорается один челочек – это значимо, но когда тысячи – это неоценимо», – сказал Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», генерал-полковник в отставке, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени.
«Несмотря на все сложные геополитические реалии, в акции на сегодняшний день участвуют свыше 100 государств мира. В России же это фактически народное движение, у которого нет ни начальников, ни командиров. Есть только порыв человеческой души», – добавил собеседник.
«Эта акция через историю семьи и рода скрепляет и делает значимее каждого гражданина нашей страны. Душевное тепло, которое рождается в семье, сплачивает весь дом, улицу, поселки, города и всю страну вокруг исторической памяти России», – отмечает общественник.
«И сегодня ребята, выполняющие поставленные задачи в зоне СВО, по сути, внуки и правнуки победителей в той кровавой войне, несут тот же заряд мужества, стойкости и любви к своей Родине, что и их предки. Это является залогом той победы, которую добудут наши бойцы в этой борьбе с нацизмом на Украине», – полагает он.
«Примечательно, как обросла новыми форматами акция «Бессмертный полк» за эти годы. У каждого человека нашей страны есть возможность почтить память погибших как в Великой Отечественной войне, так и в СВО. Так, например, за счет пандемии, когда мы не могли собраться вместе для проведения марша, появилась возможность проведения акции онлайн, также появился формат «Окна Победы», автопробеги», – перечисляет эксперт.
«И все это рождается внутри движения, как некогда появился и сам «Бессмертный полк». Я думаю, будут появляться новые форматы. Ведь, например, в ходе ВОВ погибло немало людей, у которых на тот момент не было семей. Их портреты в рамках того же марша просто некому нести. И как почтить их память – это вопрос, требующий обсуждения», – продолжает собеседник.
«Сложно переоценить и роль президента Владимира Путина в популяризации акции «Бессмертный полк». Он с огромным чувством благодарности относится к ветеранам, чтит память тех, кто погиб в этой войне. Он, показывая на личном примере отношение к исторической памяти нашей страны, формирует у подрастающего поколения правильное понимание того, насколько важна была победа в ВОВ», – подчеркнул Макаров.
«Бессмертный полк» зародился как общественная инициатива относительно небольшой группы гражданских активистов, но очень быстро стал общенародной акцией государственного уровня. При этом, акция смогла сохранить свою народную сущность. В России «Бессмертный полк» – это один из символов Победы, а за рубежом – России», – добавил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Мероприятие сохраняет свою актуальность и популярность, в том числе за счет появления новых форматов. Так, акции проходят в соцсетях, школах, появилось «Панно памяти», «Бессмертный полк на автомобилях». Все это ежегодно привлекает все больше участников», – напомнил собеседник.
«На фоне спецоперации «Бессмертный полк» приобретает особый смысл – в этом году в акции чествуют в том числе участников СВО. Это показывает преемственность поколений в борьбе с нацизмом – с ним сражались наши деды, теперь пришла наша очередь защищать Россию. Многочисленность участников акций «Бессмертного полка» еще раз подчеркивает консолидацию нашего общества вокруг президента, флага, как ответ на внешнее давление», – заключил Шаповалов.
Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы.
Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских.
«Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада.
В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком
Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год.
Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий.