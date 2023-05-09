Первый обвиняемый по «закону Родченкова» признал вину в суде США

Американский врач Лира стал первым признавшим вину по «закону Родченкова» в суде США

Врач Эрик Лира признал вину в том, что давал допинг участвовавшим в Олимпийских играх спортсменам, сообщает федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Американский врач обвиняется в передаче допинга нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио. Лира подтвердил, что передал им допинг. Он посоветовал спортсменам, если допинг обнаружат, сказать, что виновато употребленное в пищу мясо, передает РИА «Новости».

В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с «законом Родченкова». Прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что признание Лиры стало «переломным моментом для международного спорта».

Напомним, декабре 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал так называемый антидопинговый акт Родченкова. Американские власти впервые задействовали «акт Родченкова» в 2022 году против терапевта-натуропата из Техаса Эрика Лиры. Максимальное наказание по «акту Родченкова» составляет 10 лет лишения свободы.