В США обеспокоились гастрономическими предпочтениями Байдена

Axios сообщил о борьбе окружения Байдена с его гастрономическими предпочтениями

Помощники президента США Джо Байдена жалуются, что глава американского государства «ест как ребенок», его супруга Джилл также обеспокоена гастрономическими предпочтениями мужа, сообщают СМИ.

В окружении президента рассказали, что Байден и его жена столкнулись в «гастрономической борьбе». Сам Байден «предпочитает углеводы», а его супруга требует, чтобы он «ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Axios указывает, что диета Байдена важна в связи с вопросом о здоровье 80-летнего президента в преддверии новых выборов. Как рассказывают его помощники, любимая еда Байдена – бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пицца, паста, печенье и мороженое, он часто пьет сладкие напитки.

В книге сестры Байдена рассказывается, что однажды Байден на ужине, где главным блюдом были лосось и овощи, дождался, когда его жена уйдет, и принялся за лимонный пирог и шоколадное мороженое.

Напомним, видеозапись, на которой Байден поедает мороженое и рассказывает журналистам о «чертовски сильном» экономическом положении страны, вызвала возмущение американцев. Кроме того, Байден вызвал возмущение шуткой про мороженое на пресс-конференции после того, как в американской школе произошла стрельба.«Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Думаете, я шучу? Это не так», – сказал тогда Байден.