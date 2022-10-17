Американцев возмутило поведение поедающего мороженое Байдена

Жители США раскритиковали выступающего с мороженым в руках Байдена из-за слов о сильной экономике

Видеозапись, где президент США Джо Байден поедает мороженое и рассказывает журналистам о «чертовски сильном» экономическом положении страны, вызвала возмущение американцев.

Президент Джо Байдена во время посещения кафе в городе Портленд отвечал на вопросы журналистов, поедая мороженое. Поедая мороженое, Байден одновременно рассказывал о «чертовски сильной» экономике в США. Американский президент отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике.

Пользователи YouTube-канала GOP War Room возмутились поведением Байдена и раскритиковали его в комментариях под видео, передает РИА «Новости».

Так, пользователь с ником Passing through Time назвал Байдена ребенком.

«Джо не беспокоится ни о чем, кроме себя и своего мороженого», – заявила Giulia Grasso.

«Вау, трудно поверить, что он не беспокоится об Америке!», – сыронизировал J What.

Пользователь Vaile Walders пожалел Байдена, заявив, что ему становится жалко президента, когда он берет рожок мороженого.

«Он солгал о смерти своего собственного сына. Что вы ожидаете от него услышать?» – категорически заявил Ryan Wolfe.

«Я думаю, он действительно не знает, что происходит», – добавила Jean Wetherbee.

По данным опроса, проведенного Fox News, проголосовать за действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году готовы только 33% американцев, в январе таких было 36%.