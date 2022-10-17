Поддержка переизбрания Байдена на пост президента США сократилась до 33%

Fox News сообщил о готовности лишь 33% американцев проголосовать за Байдена на выборах президента США в 2024 году

Проголосовать за действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году готовы только 33% американцев, в январе таких было 36%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Fox News.

Как сообщает Fox News, 54% хотели бы проголосовать за кого-нибудь другого, еще 10% пока не определились, передает РИА «Новости».

Среди сторонников Демократической партии проголосовать за Байдена собирается 71% респондентов, среди беспартийных – 13%, передает ТАСС.

Социолог и демократ Крис Андерсон, один из соавторов исследования, отметил, что республиканцы категорично настроены против переизбрания Байдена.

В телефонном опросе, который проводился с 9 по 12 октября, приняли участие 1206 респондентов. Погрешность результатов составляет 2,5 процентных пункта.

Напомним, Байден сказал, что решит, собирается ли участвовать в президентских выборах 2024 года после выборов в Конгресс США в ноябре. При этом в начале октября Байден подтвердил намерение баллотироваться.

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