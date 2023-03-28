Шутка Байдена после стрельбы в школе в США возмутила американцев

Байдена осудили за шутку про мороженое на пресс-конференции после стрельбы в американской школе

Президент США Джо Байден пошутил про мороженое в начале пресс-конференции перед тем, как уделить внимание стрельбе в приходской школе в Нэшвилле, главу США раскритиковали в Сети.

«Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Думаете, я шучу? Это не так», – сказал Байден.

Под опубликованным на YouTube видео собралось много гневных комментариев, передает РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы любой, кто голосовал за него, объяснил почему?» – возмутились комментаторы.

«Пожалуйста, объясните, почему вы смеетесь, когда только что произошла стрельба. Отвратительное поведение», – подчеркнули другие пользователи.

«Странный ответ даже для дискредитированного Белого дома», – указали зрители.

«Он открыл конференцию шутками, и все насмехались над погибшими детьми», – указали в комментариях.

Напомним, стрельбу в начальной школе Нэшвилла открыла женщина-трансгендер, погибли трое детей и трое взрослых.