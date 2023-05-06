Блогеры отреагировали на подрыв автомобиля Прилепина

Блогеры, журналисты, общественные деятели, политики прокомментировали сообщения о подрыве в Нижегородской области автомобиля писателя Захара Прилепина.

Так, член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова отметила, что ее реакция на произошедшее такая же, как «у всех нормальных людей». Она заявила, что как и после терактов, произошедших ранее на территории России, выступает против «ударов возмездия».

Член СПЧ напомнила, что русские люди проживают в Одессе, Харькове и Херсоне, русскоговорящие люди продолжают погибать, причем к этим терактам они не причастны. В то же время президенту Украины Владимира Зеленскому и «его шайке» «ни холодно, ни жарко, сколько их погибнет». Ахмедова добавила, что выступает исключительно за наказание виновных.

В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что они с Прилепиным часто «ругались про коммунистов» и «попили друг другу столько крови», что писатель стал ему близким человеком. Он призвал Прилепина держаться и выжить, пообещав, что они «еще наступят сапогом им на хохол».

«Дуб – дерево. Роза – цветок. Россия – наше Отечество. Смерть Украины неизбежна», – написал он, добавив, что «высказаться обо всем происходящем мешают душащее чувство презрения и осознание бесполезности этих высказываний».

Журналист Ксения Собчак выразила надежду, что врачи сделают все возможное для спасения Прилепина. Теракт, заявила она, – это всегда мерзость и подлость, «с любой стороны».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пожелал Прилепину здоровья и мужества. Он выразил уверенность, что подонки, организовавшие это злодеяние, непременно за него ответят.



Телеведущая Тина Канделаки констатировала, что «ритуальные убийства» лидеров общественного мнения в России продолжаются. «Ключевой вопрос: мы себя в ответ должны вести также, как украинская власть, дающая санкции на теракты, или мы будем каждый раз вздрагивать от нового имени? ЛОМы под прицелом», – подчеркнула она.

Глава Крыма Сергей Аксенов также пожелал Прилепину скорейшего выздоровления и сообщил, что молится о его здоровье. «Не буду в очередной раз повторять, что киевский режим – это, по сути, террористическая организация. Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой. Как и список уничтоженных террористов. Давно пора вписать туда новые имена. Тем более, что многие из них известны», – заявил он.

По мнению Аксенова, нужна адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников. Только так можно остановить волну террора, указал он.

Адвокат Матвей Цзен отметил, что по двум украинским терактам – убийству Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлен Татарский) – можно вычислить вектор, по которому бьют украинцы. Их целью стал слой «русских (и прорусских) публичных интеллектуалов».

«Слой таких людей довольно тонок в любой стране, а в некоторых странах его и вообще нет. (…) Практически каждый русский публичный интеллектуал – самородок, человек, который состоялся скорее «вопреки», чем «благодаря» общей ситуации, мало кто из них проживает полный срок своей жизни и полностью раскрывает свой потенциал (вспомним безвременно нас покинувших Егора Просвирнина и Константина Анатольевича Крылова). Вот по таким людям и бьют украинские террористы», – пишет Цзен.

На нашем корабле, образно описал Цзен, они хотят разбить компас, поскольку не могут дотянуться до капитана. Адвокат призвал защищать и охранять русских интеллектуалов, поскольку их «несколько десятков на всю страну», а также создать центры воспроизводства национально мыслящего интеллектуального слоя, то есть «национализировать» университеты и систему образования в целом.

Поддержку Прилепину выразил Антон Красовский. «Захар, товарищ! Держись, пожалуйста!» – написал он.

«Захар, держись дорогой. Охота на пассионариев. Нас очень мало. И, как я понимаю, все не в безопасности», – написала журналист Анастасия Кашеварова.

Ранее теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, комментируя покушение на Прилепина, призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».