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Блогеры отреагировали на подрыв автомобиля Прилепина
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Блогеры, журналисты, общественные деятели, политики прокомментировали сообщения о подрыве в Нижегородской области автомобиля писателя Захара Прилепина.
Так, член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова отметила, что ее реакция на произошедшее такая же, как «у всех нормальных людей». Она заявила, что как и после терактов, произошедших ранее на территории России, выступает против «ударов возмездия».
Член СПЧ напомнила, что русские люди проживают в Одессе, Харькове и Херсоне, русскоговорящие люди продолжают погибать, причем к этим терактам они не причастны. В то же время президенту Украины Владимира Зеленскому и «его шайке» «ни холодно, ни жарко, сколько их погибнет». Ахмедова добавила, что выступает исключительно за наказание виновных.
В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что они с Прилепиным часто «ругались про коммунистов» и «попили друг другу столько крови», что писатель стал ему близким человеком. Он призвал Прилепина держаться и выжить, пообещав, что они «еще наступят сапогом им на хохол».
«Дуб – дерево. Роза – цветок. Россия – наше Отечество. Смерть Украины неизбежна», – написал он, добавив, что «высказаться обо всем происходящем мешают душащее чувство презрения и осознание бесполезности этих высказываний».
Журналист Ксения Собчак выразила надежду, что врачи сделают все возможное для спасения Прилепина. Теракт, заявила она, – это всегда мерзость и подлость, «с любой стороны».
Депутат Госдумы Александр Хинштейн пожелал Прилепину здоровья и мужества. Он выразил уверенность, что подонки, организовавшие это злодеяние, непременно за него ответят.
Телеведущая Тина Канделаки констатировала, что «ритуальные убийства» лидеров общественного мнения в России продолжаются. «Ключевой вопрос: мы себя в ответ должны вести также, как украинская власть, дающая санкции на теракты, или мы будем каждый раз вздрагивать от нового имени? ЛОМы под прицелом», – подчеркнула она.
Глава Крыма Сергей Аксенов также пожелал Прилепину скорейшего выздоровления и сообщил, что молится о его здоровье. «Не буду в очередной раз повторять, что киевский режим – это, по сути, террористическая организация. Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой. Как и список уничтоженных террористов. Давно пора вписать туда новые имена. Тем более, что многие из них известны», – заявил он.
По мнению Аксенова, нужна адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников. Только так можно остановить волну террора, указал он.
Адвокат Матвей Цзен отметил, что по двум украинским терактам – убийству Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлен Татарский) – можно вычислить вектор, по которому бьют украинцы. Их целью стал слой «русских (и прорусских) публичных интеллектуалов».
«Слой таких людей довольно тонок в любой стране, а в некоторых странах его и вообще нет. (…) Практически каждый русский публичный интеллектуал – самородок, человек, который состоялся скорее «вопреки», чем «благодаря» общей ситуации, мало кто из них проживает полный срок своей жизни и полностью раскрывает свой потенциал (вспомним безвременно нас покинувших Егора Просвирнина и Константина Анатольевича Крылова). Вот по таким людям и бьют украинские террористы», – пишет Цзен.
На нашем корабле, образно описал Цзен, они хотят разбить компас, поскольку не могут дотянуться до капитана. Адвокат призвал защищать и охранять русских интеллектуалов, поскольку их «несколько десятков на всю страну», а также создать центры воспроизводства национально мыслящего интеллектуального слоя, то есть «национализировать» университеты и систему образования в целом.
Поддержку Прилепину выразил Антон Красовский. «Захар, товарищ! Держись, пожалуйста!» – написал он.
«Захар, держись дорогой. Охота на пассионариев. Нас очень мало. И, как я понимаю, все не в безопасности», – написала журналист Анастасия Кашеварова.
Ранее теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, комментируя покушение на Прилепина, призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».
Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина
Соловьев после покушения на Прилепина призвал к симметричному ответу по нацистским главарям
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на новости о том, что автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области.
«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Укрохунта», по его словам, только наглеет от безнаказанности.
Соловьев считает, что ответ со стороны России на покушение в отношении Прилепина должен быть симметричным и должен затронуть заказчиков и разработчиков покушения. Нацистских главарей, подчеркнул он, не пугают никакие удары по инфраструктуре.
Журналист призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».
В свою очередь российский военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram, что противник продолжает бить по лидерам общественного мнения в России. Их деятельность враг расценивает как угрозу, наравне с НПЗ, складами ГСМ и арсеналами указал он.
Военкор считает, что очередной подрыв автомобиля подтверждает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, способная организовывать в нашей стране теракты.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан по горячим следам.
Пригожин обратился к Прилепину после подрыва автомобиля писателя
Пригожин после подрыва автомобиля Прилепина выразил надежду, что с писателем все в порядке
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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин выразил надежду, что с российским писателем Захаром Прилепиным, госпитализированным после подрыва автомобиля в Нижегородской области, все будет хорошо.
Пригожин, слова которого приводятся к Telegram-канале его пресс-службы, поблагодарил Прилепина за то, что тот поддержал группу «Вагнер» накануне и всегда поддерживал российских бойцов.
Он выразил надежду, что с Прилепиным все будет в порядке. «Мы держим, как говорится, пальцы крестиком», – добавил Пригожин, попросив писателя держаться.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области, когда он возвращался в Москву из ДНР и ЛНР. Писатель выжил, но получил ранения обеих ног, его состояние оценивается как тяжелое.
В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.
Медики рассказали о состоянии Прилепина
ТАСС: Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног
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Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого был подорван в субботу в Нижегородской области, госпитализирован с ранениями обеих ног, сообщили в медицинских службах. Состояние пострадавшего, по данным экстренных служб, оценивается как тяжелое.
Источник ТАСС сообщил, что пострадавший получил ранения обеих ног, его госпитализировали.
В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что состояние Прилепина оценивается как тяжелое, однако его состояние транспортабельно – за писателем отправлена санавиация.
В свою очередь источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.
Факт взрыва автомобиля Прилепина подтверждает МВД. В сообщении ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что в результате погиб один человек, писатель ранен. По предварительным данным, других пострадавших нет. К месту происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. По данным СМИ, он возвращался в Москву с территории Донецкой и Луганской народных республик. На одной из остановок, предположительно, под днище его машины была заложена взрывчатка.
Писатель выжил, но получил ранения. В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.
Задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина
МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области
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Сотрудники полиции в Нижегородской области по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ее заявление приводится на сайте «МВД Медиа».
В правоохранительных органах со ссылкой на данные, полученные от свидетелей, сообщили ТАСС, что мужчину, задержанного по подозрению в покушении на Прилепина, ранее видели в районе поселка Пионерский Нижегородской области.
Между тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram, что угрозы для здоровья Прилепина нет. У писателя, по словам главы региона, есть незначительные переломы. Всю необходимую помощь пострадавшему оказывают медики, добавил губернатор.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель.
Появились детали взрыва автомобиля Прилепина
РБК: Взрыв в автомобиле Прилепина прогремел, когда писатель возвращался в Москву из ДНР и ЛНР
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Автомобиль Захара Прилепина взорвался по пути в Москву, куда писатель возвращался с территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщают СМИ.
Источник РБК сообщил, что в субботу Прилепин пересек пропускной пункт на приграничной территории.
Предполагается, что подозреваемые сопровождали автомобиль писателя. По пути он остановился в Нижегородской области, чтобы поесть. Сразу после того, как автомобиль продолжил движение, прогремел взрыв.
Источник сообщил, что злоумышленники могли прикрепить взрывное устройство под капот автомобиля в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. По словам источника, взрыв был достаточно сильный. На месте взрыва образовалась воронка. В результате взрыва Прилепин получил ранения ног.
По словам источника, Прилепин ехал на Audi Q7.
В свою очередь источник РИА «Новости» рассказал, что взрыв произошел «в довольно глухом месте». Он уточнил, все произошло в 80 километрах от города Бора в Нижегородской области, недалеко от реки Керженец.
В пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что на место взрыва выехали следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Установленное на авто Прилепина взрывное устройство собрали в квартире в Подмосковье
ТАСС: Установлена квартира в Подмосковье, где собрали устройство, взорвавшее автомобиль Прилепина
Правоохранители установили квартиру в Московской области, где, предположительно, собрали самодельное взрывное устройство, установленное впоследствии на автомобиль писателя Захара Прилепина.
Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
По словам источника, причастных к покушению на Прилепина ищут в Московской области. Адреса их проживания установлены.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области может быть причастна диверсионная группа. Один подозреваемый уже задержан. Дело квалифицировано как теракт.
Бастрыкин дал оценку украинской атаке на Кремль
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем украинских националистов
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Попытка атаки на Кремль свидетельствует, что совершение терактов – типичный стиль украинских националистов, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин отметил, что попытка совершить теракт в преддверии Дня Победы «особенно цинична». Он сообщил, что СК «устанавливает все обстоятельства произошедшего», передает РИА «Новости».
По словам Бастрыкина, ряд стран после распада СССР под влиянием Запада принялись за пересмотр истории, искажая роль Советского Союза. Сейчас Украина пытается возродить «губительную нацистскую идеологию», а также «последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса», сказал Бастрыкин. «Мирных людей уничтожают за то, что они не хотят отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка», – заявил он.
Бастрыкин заявил, что киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных легионов СС мирных жителей СССР. По его словам, «парадоксально, что героизация националистов произошла в стране, которая была оккупирована нацистской Германией, в стране, потерявшей на фронтах Второй мировой войны миллионы своих граждан».
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники. Беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Захарова отреагировала на подрыв автомобиля Прилепина
Захарова после подрыва автомобиля Прилепина назвала киевский режим новой террористической ячейкой, созданной НАТО
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Киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что «факт свершился». Вашингтон с натовцами, по словам спикера российского внешнеполитического ведомства, «выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим».
Она подчеркнула, что «[президент Украины Владимир] Зеленский с головорезами» встали в один ряд с Бен Ладеном и ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация).
Захарова указала, США и Британия несут прямую ответственность за это.
«Молимся за Захара», – добавила официальный представитель МИД России.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижнем Новгороде. По данным СМИ, он возвращался в Москву с территории Донецкой и Луганской народных республик. Писатель выжил, но получил ранения. В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Купол Сенатского дворца Кремля восстановили
Поврежденный беспилотником купол Сенатского дворца Кремля восстановлен
Работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца Кремля, которые были повреждены после ликвидации атаковавших резиденцию президента России беспилотников, завершены, заявила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.
По ее словам, два медных листа на куполе заменены, работы завершены, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, СКР завел уголовное дело.
МВД: Подозреваемый в покушении на Прилепина ранее был судим
МВД: По подозрению в покушении на Прилепина задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения
Подозреваемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области ранее был судим, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По подозрению в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения, сообщила Волк, передает РИА «Новости».
Она также добавила, что в настоящее время полиция разыскивает соучастников подрыва машины писателя, передает ТАСС.
Тем временем Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля Прилепина. На место происшествия выехал первый зампрокурора Нижегородской области.
Автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. Состояние писателя оценивается как тяжелое. Задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля. Однако предполагается, что у него могут быть сообщники.
Журналист рассказал, как осуществили подрыв автомобиля Прилепина
Журналист Петров: Подрыв автомобиля Прилепина осуществили через сигнал ГЛОНАСС
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Российский тележурналист Эдуард Петров рассказал, что самодельное взрывное устройство, установленное в автомобиле писателя Захара Прилепина, привели в действие через сигнал ГЛОНАСС.
Взрыв, по словам Петрова, прогремел в момент разгрузки автомобиля. Утром субботы Прилепин вместе с водителем и дочерью приехал к родственникам, место проживания которых было известно широкому кругу людей, рассказал журналист, добавив, что многие знали, что писатель окажется в этом месте в этот день.
«По моим данным, в момент, когда машина остановилась и дочь Захара вышла из нее, и, скорее всего, и сам Захар тоже вышел, произошел мощный взрыв», – рассказал журналист в эфире телеканала «Россия 24». Фрагмент новостного выпуска публикует в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.
Петров уточнил, что водитель погиб на месте.
Взрывное устройство, добавил он, сработало под днищем автомобиля. Оно было установлено в расчете, что Прилепин будет находиться на переднем сиденье, однако бомба сработала на несколько секунд позже, когда Прилепин с дочерью уже вышли из авто.
Есть мнение, что бомбу могли установить во время прохождения автомобилем техосмотра, сообщил журналист. Со ссылкой на собственный источник Петров сказал, что сигнал прошел через ГЛОНАСС. «То есть впервые так сработало – была забита географическая точка прибытия автомобиля», – отметил он.
Злоумышленники, по словам журналиста, не «сидели на хвосте» у Прилепина, поскольку их могли бы заметить. Устройство сработало в тот момент, когда автомобиль прибыл по адресу, но Прилепин с дочерью успели покинуть автомобиль.
«Преступники работают все более опытно. Это не радиобомба, не взрыв по сигналу, а по геолокации», – заключил журналист.
По данным правоохранителей, к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области может быть причастна диверсионная группа. Один подозреваемый уже задержан. Дело квалифицировано как теракт.
В подрыве автомобиля Прилепина заподозрили диверсионную группу
За терактом в отношении Захара Прилепина может стоять диверсионная группа
К подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области может быть причастна диверсионная группа, сообщили в правоохранительных органах.
Подрыв автомобиля Прилепина могла организовать диверсионная группа, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. В то же время РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщает, что к теракту могут быть причастны несколько человек.
Вместе с тем, Ura.ru сообщает, что ответственность за покушение на писателя взяла на себя радикальная партизанская организация «Атеш». В частности, представители организации сообщили в соцсетях, что «движение охотилось за Прилепиным с начала года».
Автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. Писатель выжил, но его состояние оценивается как тяжелое. Уже задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина.
Медведев назвал покушение на Прилепина подлой атакой нацистских экстремистов
Заместитель председателя Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев направил писателю Захару Прилепину телеграмму, назвав покушение на него подлым нападением нацистских экстремистов, сообщил помощник Медведева Олег Осипов.
В телеграмме говорится, что сообщение р подрыве автомобиля, которое совершили «нацистские экстремисты», вызвало «огромное возмущение» у Медведева, передает ТАСС.
По словам Медведева, Россия имеет дело с «трусливым врагом, который стремится нас запугать». Целью атак, продолжил он, становятся настоящие патриоты нашей страны, те, кто отдает все свои силы служению Отечеству и делает все возможное для приближения победы над украинским неонацизмом.
Эти преступления не останутся безнаказанными, заверил зампред Совбеза России, добавив, что им нет срока давности. Кары, по его словам, не смогут избежать ни лица, совершившие их, ни их идейные спонсоры, передает РИА «Новости».
Зампред СБ РФ выразил уверенность, что жизненная энергия и стойкость помогут Прилепину преодолеть последствия ранения и вернуться к активной работе на благо Родины.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель.
Сотрудники полиции в Нижегородской области по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля.
Миронов назвал терактом подрыв автомобиля с Прилепиным
Миронов: Подрыв автомобиля с Прилепиным – спланированный и организованный теракт
Подрыв автомобиля с сопредседателем «Справедливой России – За правду» писателем Захаром Прилепиным под Нижним Новгородом является спланированным и организованным терактом, заявил глава партии Сергей Миронов.
Миронов в своем Telegram-канале подчеркнул, что Прилепин много лет является идеологом и защитником Русского мира в Донбассе. Главное, сообщил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», Прилепин жив.
По его словам, уже очевидно, что произошедшее – это «спланированный и организованный теракт», очередной «наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты», вовсю работающей «прямо в русской глубинке» и прицельно атакующей сторонников специальной военной операции, которую проводит Россия.
Политик считает, что подрыв автомобиля, в котором находился Прилепин, еще раз подтверждает, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать спецоперацию контртеррористической. Миронов призвал работать «по главарям террористов», и для этой цели использовать весь имеющийся у российских Вооруженных Сил арсенал.
«Захару – наша любовь, молитва и поддержка. Вся наша партия, вся страна с тобой. Мы обязательно победим!» – заключил Миронов.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области, когда он возвращался в Москву из ДНР и ЛНР. Писатель выжил, но получил ранения обеих ног и сотрясение мозга, его состояние оценивается как тяжелое.
С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.
Пушилин назвал покушение на Прилепина демонстрацией террористической сущности Киева
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил уверенность, что за покушением на писателя Захара Прилепина стоит киевский режим, который вновь продемонстрировал свою террористическую сущность.
Пушилин написал в своем Telegram-канале, что жители Донбасса девять лет ощущают на себе «всю ничтожность нынешних киевских политиков».
По его словам, не имея возможности одержать победу на поле боя, Киев подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения. Пушилин напомнил о череде убийств, ответственность за которые лежит на украинских властях: Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Дарья Дугина, Владлен Татарский.
Пушилин выразил соболезнования родным погибшего при взрыве автомобиля Прилепина водителя, а самому писателю пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев, комментируя покушение на Прилепина, напомнил о «путинском рецепте борьбы с террористами».
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан.