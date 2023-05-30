СК начал расследовать падение дронов на здания в Москве

СК приступил к расследованию падения беспилотников на здания в Москве

Следственный комитет расследует падение беспилотных летательных аппаратов в Москве во вторник утром, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что ряд дронов были сбиты силами ПВО на подлете к Москве, однако несколько из них все же незначительно повредили здания в столице.



Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет.