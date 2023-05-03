Депутат Госдумы призвал нанести удар по резиденции Зеленского

В Донецке рассказали о качественных изменениях в жизни после запуска водовода

Жительница ДНР Чайка: Запуск нового водовода заметно облегчает жизнь дончан

Сейчас вода появилась даже в тех районах, где ее не было больше года. Несмотря на то, что система пока работает в испытательном режиме, качественные изменения в жизни населения уже начались, рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка. Ранее в канал Дон - Донбасс, который построен для снабжения Донецкой агломерации, совершили первый пуск воды.

«Как и было обещано, 30 апреля для жителей Донбасса свершилось историческое событие. Можно считать, что водная блокада была разрушена. По новому водоводу из реки Дон к нам пришла вода в тот же день», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка.

«Вода появилась даже в тех районах, где ее не было с февраля прошлого года. Более того, за счет увеличения количества воды в системе, теперь она может подниматься по трубам даже до верхних этажей. Уже третий день город получает воду по расширенному графику, с 17 до 22 часов. Пока все функционирует в тестовом режиме, но в ближайшее время заработает в полную силу», – отметила она.

«Планируется, что в мае воду еще будут подавать по графику раз в три дня, но с расширенным временным интервалом, с июня – уже через день, а в июле – ежедневно», – добавила собеседница.

«Но для того, чтобы вода в кранах была круглосуточно, нам все-таки необходимо полностью освободить канал Северский Донец – Донбасс, ведь он пролегает еще и через часть Харьковской области. Тем не менее, уже сейчас жизнь становится легче и население может заниматься бытовыми делами в более удобном графике. Особенно это актуально в преддверии лета», – заключила Чайка.

Напомним, в канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России.

Регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорска. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути этого проекта, сложности его возведения и о том, как строительство водовода изменит жизнь дончан.