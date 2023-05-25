Экс-губернатор Красноярского края Усс утвержден депутатом заксобрания региона

Мирошник назвал возможные цели визита Уоллеса в Киев

Экс-посол ЛНР Мирошник: Уоллес пытается надавить на Зеленского с контрнаступлением и найти Залужного

Британский министр мог приехать на Украину, чтобы подтолкнуть Зеленского поскорей начать обещанное контрнаступление. Кроме того, Уоллес может искать главкома Залужного, который давно не появлялся на публике, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом.

«Западные страны пытаются подтолкнуть офис Зеленского к началу контрнаступления. Вероятно, именно для этого и был прислан «высокопоставленный гонец». Кроме того, ранее были сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного. И на фоне возможной атаки Лондону могла быть интересна его судьба», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост», – отмечает собеседник.

«Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии», – заключил Мирошник.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание ТАСС. На переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил, помимо прочего, перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений.

Визит проходит на фоне сообщений о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале месяца получил тяжелое ранение во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.

Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.

Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.

Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение десяти дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.

В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины.

Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.

Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что вылазка террористов в Белгороде призвана «перебить» сразу три «зрады» – потерю Артемовска, пропажу Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где предположительно хранились снаряды с обедненным ураном.