Самолет Авиалесоохраны упал в Коми

На территории Коми упал легкомоторный самолет Авиалесоохраны, на борту находились два человека, один из них пострадал, сообщили в экстренных службах.

Пострадал пилот самолета, наблюдатель травмы не получил, передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Сообщается, что инцидент произошел рядом с жилым домом, но в результате крушения разрушений нет. Причиной падения стало касание линии электропередачи.

Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.