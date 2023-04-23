G7 поддержала продление и расширение зерновой сделки

Заявление: Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Страны Группы семи (G7) решительное поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся 22–23 апреля в японском городе Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения.

Министры также заявили о готовности G7 помочь Киеву в восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая предприятия пищевой промышленности, ирригационные сооружения и складские объекты, а также в сфере предоставления украинским фермерам финансов, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что практически ничего не сделано для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках черноморской инициативы, а ограничения стран Евросоюза на поставки украинского продовольствия подтверждают оценки России о зерновой сделке.

Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.