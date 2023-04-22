Герой России Романов: Ветеранам спецоперации предложат стать советниками директоров школ

Ветеранам СВО предложат стать советниками директоров школ, для этого они смогут за счет государства пройти программу переобучения, сообщил зампредседателя фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов.

«Уже принято решение, что ветеранам СВО, которые будут возвращаться из зоны ведения боевых действий, будет предлагаться стать советниками директоров школ. Чтобы человек на законных основаниях мог прийти в школу и трудится, предусмотрен ряд мер по обучению и переобучению. Государство закладывает денежные средства, чтобы люди могли получить профильное образование и на законных основаниях прийти в среднеобразовательную школу», – сообщил зампредседателя фонда «Защитники Отечества» Герой России Алексей Романов.

Он предположил, что в ближайшее время может появиться ветеранская организация под условным названием «Ассоциация ветеранов СВО», которая объединит участников спецоперации России на Украине. Он напомнил, что недавно вернулся из детского лагеря «Орленок», где как раз проводилась патриотическая смена, которая объединила всех тех, кто в перспективе может быть наставником».

«Как правило, участники ветеранских организаций проводят уроки мужества в школах, вузах, помогают воспитывать молодежь в военно-патриотических клубах, организовывая и проводя смены в детских центрах. Например, в «Орленке», «Артеке», «Смене», «Океане» проходят такие смены, в которых участвует и «Юнармия», и «Поисковое движение России», и «Боевое братство», и «Союз десантников России». Они все принимают активное участие в том, чтобы растить достойную смену молодежи», – добавил Герой России.

В пятницу Романов участвовал в заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Как рассказала председатель фонда Анна Цивилева, главная задача состоит в том, чтобы к 1 июня открылись филиалы этой структуры во всех регионах. На данном этапе сформирована основа команды, во всех регионах подобраны помещения. «Мы сейчас стоим перед задачей как можно быстрее решить все организационные вопросы. Активно ездим по субъектам России, встречаемся с губернаторами и непосредственно с членами команды наших региональных фондов и отбираем руководителей, которые их возглавят», – сообщила Цивилева.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» 3 апреля.

Как сообщал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, «президентом РФ поставлены очень серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов». «Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое. Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет. Филиалы фонда начнут работу 1 июня», – сказал Кириенко.