Пашинян подтвердил признание Арменией территориальной целостности Азербайджана

Пашинян заявил о «полноценном признании» Арменией территориальной целостности Азербайджана

Глава правительства Армении Никол Пашинян «подтвердил», что его страна «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана.

Как заявил Пашинян, Ереван рассчитывает, что Азербайджан «сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения». Он сказал, что обе страны должны четко и недвусмысленно признать территориальную целостность друг друга, не выдвигая территориальных требований, передает РИА «Новости».

По его словам, «мир возможен», если «четко зафиксировать» признания за Арменией «территории площадью 29,8 тыс. квадратных километров, а точнее территории Армянской ССР (без Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)».

Он посетовал, что Азербайджан сейчас чувствует эйфорию и хочет «взять максимум возможного или все». России и Западу стоит прийти к консенсусу вокруг мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, сказал Пашинян.

Премьер заявил, что его стоит судить за то, что он не раскрыл обществу детали процесса карабахского урегулирования до эскалации конфликта осенью 2020 года: «Я должен был тогда встать, показать переговорные документы и сказать: «Народ, мы дошли до этого пункта, вариантов у нас нет». По его словам, он допустил ошибку, когда «не сказал, что эта игра завершена».

«Это моя ошибка, если меня в чем-то и обвиняете, то обвиняйте в этом», – заявил он. Концепция карабахского урегулирования 2007 года, как пояснил Пашинян, подразумевала, что до признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана право на самоопределение не могло быть реализовано.

Как рассказал Пашинян, в 2019 году он предлагал разъяснить Мадридские принципы карабахского урегулирования, может ли Нагорный Карабах не быть в составе Азербайджана. «Я получил ответ: «Да, если Азербайджан согласится», – отметил премьер.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающим в Карабахе армянам необходимо принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства.