Рогов заявил, что французские бронеавтомобили AMX-10RC станут для ВСУ гробами на колесах

На Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которые для их экипажей превратятся в гробы на колесах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ должны получить в общей сложности около 40 бронемашин, а прибывшие французские колесные танки станут «гробами на колесах» для ВСУ.

Он подчеркнул, что режим Зеленского четко следует формуле Запада: война до последнего украинца.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

Также он сообщил о появлении молодых немцев в числе наемников на запорожском участке фронта.