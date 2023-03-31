|
|
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политического руководство Киева делают расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
|
|
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.
Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.
Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».
Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.
Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
|
|
Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
|
|
Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
|
|
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.
Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.
Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
В российской авиации заявили о готовности ВКС пресечь контрнаступление ВСУ
Российский летчик: Штурмовики ВКС России готовы пресечь контрнаступление ВСУ
Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы пресечь любое вероятное контрнаступление украинской армии, заявил российский летчик.
По его словам, штурмовики знают о подготовке контрнаступления по всем фронтам, их будут ждать и не позволят подойти к российским рубежам, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
|
|
Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
Кирби: США не могут подтвердить, что российская ПВО сбила реактивный снаряд GLSDB
США не могут подтвердить сообщение Минобороны России о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, он видел сообщения о сбитом снаряде в СМИ, но подтвердить не может. Он напомнил, что ранее США обещали передать реактивные снаряды GLSDB Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо спросить у Пентагона, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB производства США.
Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
|
|
Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.