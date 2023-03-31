В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard

Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными

Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.

По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».

Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.

Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политического руководство Киева делают расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.

Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.