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На средиземноморском побережье Турции произошло землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Турции землетрясение магнитудой 4,6
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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-западу от города Мерсин с населением около 537 тыс. человек, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС.
Ранее число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции с начала февраля превысило 48 тыс. человек.
СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
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Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.
Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.
Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Акции крупных банков Франции обвалились на фоне проблем Credit Suisse
Акции крупнейших банков Франции сильно подешевели на фоне рекордного падения стоимости бумаг швейцарского Credit Suisse
Стоимость акций крупнейших французских банков, которые входят в главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, сильно снизилась на закрытии торгов в среду, свидетельствуют данные биржевой площадки.
С наиболее сильным падением столкнулся Societe Generale (минус 12,18%), за ним следует BNP Paribas (минус 10,11%). Также уменьшилась стоимость акций Credit Agricole (минус 5,21%), передает ТАСС.
Как отмечает Agence France-Presse, эксперты связывают обвал с рекордным падением стоимости акций швейцарского банка Credit Suiss, на который повлияло банкротство американского Silicon Valley Bank.
Ранее британские СМИ сообщили, что швейцарский банк Credit Suisse обратился к Нацбанку Швейцарии (SNB) за поддержкой в условиях резкого падения курса акций на фоне признания в неэффективности внутреннего контроля за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах.
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
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Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
В Финляндии удивились требованию Украины отдать курсировавшие в Россию поезда Allegro
Demokraatti: Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в Россию поезда Allegro
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Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, пишет газета Demokraatti.
Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Издание Demokraatti пишет, что просьба Киева поразила власти Финляндии, Хельсинки придется дать официальный ответ на письменный запрос Украины, передает РИА «Новости».
Дело в том, что поезда принадлежат не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда», которая была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR, а значит, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, от которой оно вряд ли будет получено, пишет Demokraatti.
Издание предупреждает, что нарушение Хельсинки принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории.
Поезда Allegro произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6, развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro эксплуатировались с 2010 по 2022 год между Хельсинки и Петербургом.
Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов и даже демонстративно отправила в металлолом поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
В Совфеде ответили на заявление Госдепа о недействительности приостановки участия России в ДСНВ
Сенатор Климов: США нужно смириться с решением России по ДСНВ
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Вашингтону пора понять, что Россия – суверенный актор, действующий на основании собственных интересов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Госдепартаменте США заявили о недействительности приостановки участия РФ в ДСНВ.
«Международные договоры предполагают согласие каждой стороны выполнять прописанные в них условия. В этом заключается суть любого соглашения. Но США привыкли действовать по отношению к другим странам как к своим подчиненным», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Мы – не вассалы США. Упрекать в чем-либо они могут страны НАТО или ЕС. Россия – суверенный актор, и мы будем действовать исходя из собственных интересов. Более того, Москва не прекращала действия ДСНВ. Мы приостановили участие, на что имелись веские основания. В частности, такое решение было принято, чтобы запретить полеты США над Россией в условиях, когда Вашингтон фактически ведет против нас гибридную войну», – отмечает сенатор.
«Штаты могут бесконечно долго отрицать все, что им не нравится. Пусть даже выступят против того, что Земля вращается вокруг Солнца. Их соображения никакого отношения к нашим действиям не имеют. Пора бы Вашингтону смириться с этим тезисом», – резюмирует Климов.
Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ названа «юридически недействительной». По мнению дипведомства, Москва по-прежнему «связана обстоятельствами» в соответствии с Договором.
Также в Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории РФ. Кроме того, Штаты потребовали от России согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили уведомление Москвы о решении приостановить участие в ДСНВ. Официальный представитель Госдепартамена Нед Прайс назвал подобные действия «безответственными и достойными сожаления». При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие по вопросу контроля над вооружениями с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его мнению, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Между тем альянс в открытую заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение», в связи с чем учет ядерных потенциалов Великобритании и Франции также становится жизненно необходимым.
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Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
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Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.
Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.
«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».
«Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.
Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.
Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России
Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.
О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.
С американской стороной общались глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Госдеп объявил приостановку участия России в ДСНВ недействительной
Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной
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Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.
В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с Договором, передает ТАСС.
В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные Договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Стало известно об активизации ВСУ на Запорожском направлении
Рогов заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении
Боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские военные не видят логики в поступках украинских бойцов. Все попытки разведки боем и вскрытия линии обороны ВС России мгновенно пресекаются со значительными потерями для Киева как в живой силе, так и военной технике, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что «режим президента Украины Владимира Зеленского бросает людей на убой».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если ВСУ приготовятся к наступлению.
Глава Крыма призвал возродить «Смерш»
Глава Крыма Аксенов призвал возродить «Смерш» для борьбы с пятой колонной
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Для борьбы с пятой колонной и предателями в России необходимо возродить контрразведывательную организацию по типу «Смерть шпионам» («Смерш»), а за отказ вставать при исполнении гимна России нужно сурово наказывать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма в эфире канала «Крым 24» высказался за возрождение «Смерша» для борьбы с так называемой пятой колонной. Он напомнил про происходящие карательные операции на Украине против сторонников России. По словам Аксенова, там могут убить только за общение с родственниками, близкими в России, передает «Крым-информ».
Аксенов уверен, что в России много таких из пятых колонн, которые непонятно на кого работают, поэтому нужно принимать радикальные меры.
В качестве примера он привел случаи на спортивных соревнованиях, когда при исполнении гимна России отдельные присутствующие отказываются вставать. Глава Крыма считает, что необходимо таких людей выводить с позором из зала и передавать все материалы с фотографиями в ФСБ для дальнейших разбирательств.
Аксенов считает, что проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, нужно ли возрождать в России «Смерш».
Запорожские власти назвали главное направление атаки ВСУ в регионе
Владимир Рогов: ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области на Токмак в обход Мелитополя
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Противник серьезно активизировался на Запорожском направлении. Вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную обстановку в регионе.
«Противник активно продолжает перебрасывать авиацию на Запорожское направление. Первые самолеты и вертолеты были замечены еще в первые дни этого года. Но сейчас проблема стала постоянной», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Также Украина пополняет ряды ВСУ. Сюда привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений в строй солдат, а также тех, кто прошел боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна», – отмечает собеседник.
«Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек. Уже сейчас ВСУ готовятся к атаке, прощупывая нашу оборону. Ярким тому подтверждением является вылазка в Пологовском районе региона», – добавил эксперт.
«Судя по всему, ВСУ планируют организовать контрнаступление на Запорожском направлении. В противном случае они бы не стали так активно укрепляться. Не исключаю, что движение начнется со стороны Токмака в обход Мелитополя и Васильевки», – заключил Рогов.
Накануне стало известно об атаке украинских войск в Пологовском районе Запорожской области. Сообщалось, что отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем, но действия противника были отражены бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что в регионе был сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в общей сложности за минувшие сутки средствами ПВО было перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если ВСУ приготовятся к наступлению. По его словам, все полки и дивизии уже укомплектованы, Россия готова встретить противника.
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NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi
Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний
Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи.
В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС.
Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.
Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок.
Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.