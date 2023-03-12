В Киеве рассказали, почему ждут оружие для наступления

Украина разрабатывает наступление, но Киев ждет оружие, чтобы не идти «к позициям русских с пустыми руками», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimacnhe.

По ее словам, чтобы не идти в наступление «с пустыми руками», войскам нужны бронетехника, авиация, танки, артиллерия и снаряды, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.