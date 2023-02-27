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ЕС потребовал от находящихся под санкциями уведомить о своих активах
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Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС.
В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют.
«Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС.
Ранее ЕС обнародовал новый, 10 по счету пакет антироссийских санкций, в него вошли 205 организаций и 1473 человека.
ЕС впервые ввел санкции на транзит ряда товаров через Россию
Постпредство России указало на попытку ЕС оказать давление на торговые связи третьих стран
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Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, сообщило постпредство России при ЕС.
Постпредство пояснило, что ЕС пытается оказать давление на торговые связи третьих стран, угрожая не столько самой России, сколько международной торговле. Отмечается, что ЕС хочет возвести барьеры на «формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутах доставки товаров», передает ТАСС.
Также постпредство указало, что санкции приняты без одобрения СБ ООН, а «потому нелегитимны». ЕС должен понимать это, следовательно, «все его слова о своей приверженности Уставу ООН – пустой звук». Кроме того, постпредство раскритиковало ограничения деятельности российских СМИ, которое не только нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и Хартию ЕС об основных правах, но и ущемляет права самих европейцев на получение «альтернативной точки зрения».
Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека.
Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России
Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым.
Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости».
Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление».
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под санкции
Под европейские санкции попала почти половина экспорта ЕС в Россию
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Новый десятый пакет антироссийских санкция Евросоюза предусматривают запрет и ограничения около половины экспорта ЕС в Россию, указано в заявлении Еврокомиссии.
В документе отмечено, что запреты и ограничения затрагивают экспорт из ЕС на общую сумму 11,4 млрд евро, они идут в дополнение к запрету на экспорт на 32,5 млрд евро согласно принятыми ранее пакетами санкций. Получается, что ЕС в общей сложности ввел санкции против 49% всего своего экспорта в Россию (данные актуальны с 2021 года), передает РИА «Новости».
В частности, ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией, добавив запрет на поставки в Россию электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора.
Также Евросоюз запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций.
Кроме того, Совет ЕС ввел санкции против трех российских банков. Однако в документе не указано, какие банки имеются ввиду.
Помимо прочего совет ЕС запретил россиянам занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, так как «влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам»
Совет ЕС дополнительно ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, чтобы «защитить безопасность поставок газа в ЕС и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком».
Ранее стало известно, что в новый десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 121 физическое и юридическое лицо.
Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций.
США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
Председательство Швеции в Совете ЕС: Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России
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Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.
Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС.
Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.
Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения.
ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России
Евросоюз внес в десятый санкционный пакет против России Минобороны и Службу внешней разведки.
Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций, в том числе в списке значатся глава СПЧ Валерий Фадеев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также Минобороны и Служба внешней разведки.
Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении более 120 физлиц и организаций, всего под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций, передает РИА «Новости». Также в список попали Минобороны и Служба внешней разведки.
В заявлении ЕС указано, что попавшим под санкции фигурантов заморозят активы, компаниям и гражданам Евросоюза запрещено им предоставлять финподдердку, кроме того, дополнительно наложен запрет на поездки в ЕС и передвигаться через Евросоюз транзитом.
Сообщается, что Евросоюз внес в санкционный список руководителя Россотрудничества Евгения Примакова и главу СПЧ Валерия Фадеева. Согласно документу ЕС, Примаков поддерживал и реализовывал политику по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Фадеева в список внесли из-за «распространения российской дезинформации и пропаганды о войне», передает ТАСС.
Также в списке значится хирург Леонид Рошаль, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и еще 82 физических лица bp России за «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Турция потребовала от Запада «железобетонных» гарантий по «зерновой сделке»
Источник: Турция потребовала от Запада гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки
Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления «зерновой сделки», сообщил знакомый с ходом переговоров источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что Турция хочет гарантий не препятствования со стороны Запада. В настоящее время, по его словам, Запад создает помехи в вопросах логистики, оплаты и страховки. Анкара хочет получить «железобетонные гарантии», которые должны быть обнародованы.
«Это, конечно, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», – добавил источник.
МИД ранее сообщал, что доля поставок в беднейшие страны с момента первого срока действия «черноморской инициативы» сокращается с 4% по итогам первого этапа до 2,7% к настоящему моменту. Внешнеполитическое ведомство также указывало, что цена за аммиак, являющийся ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке в 1,1 тыс. долларов за кубометр.
Захарова сравнила Рошаля под санкциями ЕС с «Айболитом в заложниках у пиратов»
Захарова назвала кощунством введение Евросоюзом санкций против российского хирурга Рошаля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством решение Евросоюза включить в десятый пакет санкций российского хирурга Леонида Рошаля.
Захарова в Telegram заявила, что «доктор Рошаль в санкционном списке – это как Айболит в заложниках у пиратов». Она считает, что подобный шаг можно объяснить как «невежеством западников», так и «злобой и ненавистью». Однако, по ее словам, для введения санкций против Рошаля «есть еще одна причина». Как заявила официальный представитель МИД России, такое «кощунство» должно «окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма».
Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека, в том числе Рошаль.
ЕС не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину СВО
Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине
Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, как это обещали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По состоянию на 00.00 по брюссельскому времени (02.00 мск) десятый пакет не был опубликован в Официальном журнале ЕС. Как сообщило шведское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран сообщества лишь к 22.00 по местному времени (00.00 мск) смогли согласовать все детали этого пакета, но пройти процедуру юридического утверждения ЕС не успел. Как сообщило Bloomberg, ожидается, что санкции будут опубликованы утром 25 февраля, передает ТАСС.
Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине.
ЕС ввел новые санкции против 121 физического и юридического лица России
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В новый десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 121 физическое и юридическое лицо, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
В своем Twitter (запрещен в России), он написал, что ЕС приветствует новый пакет санкций, включающий запреты на экспорт и внесение в «черный список ЕС» 121 юридического и физического лица, передает РИА «Новости».
Хукстра добавил, что Нидерланды работали над внесением в санкционный список тех лиц, которые были ответственны за депортацию украинских детей.
По словам министра, новый пакет санкций направлен «против этих преступников, а также производителей оружия и пособников уклонения от санкций».
Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением СВО на Украине.
Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций.
США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Российские банки отреагировали на введенные санкции ЕС
Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк» заявили, что санкции не повлияют на их работу
Санкции ЕС в отношении Росбанка, Альфа-банка и «Тинькофф банка» не окажут существенного влияния на работу, заявили в кредитных организациях.
Росбанк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию.
В Тинькофф банк заявили, что банк подготовился к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание 26 млн клиентов, банк анализирует решение Еврокомиссии, передает РИА «Новости».
В Тинькофф отметили, что команда банка работала над тем, чтобы сервисами компании можно было пользоваться несмотря на внешние обстоятельства. В банке отметили, что передают слова поддержки международным инвесторам, которых более 60%.
В свою очередь, в Альфа-банке заявили, что санкции не повлияют на привычную работу, а переводы в евро были отключены еще в прошлом году, подчеркнув, что картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений.
Ранее российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Боррель и Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине
Боррель не считает мирным план Китая по Украине
Обнародованные Китаем предложения по урегулированию на Украине не мирный план, а позиция, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель назвал позицией предложения Китая по мирному урегулированию на Украине, он отказался считать это мирным планом, передает ТАСС.
Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил, что прекращение огня на Украине «поможет России вооружиться, консолидировать контроль над территорией, но не принесет мир».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если Украина сейчас перестанет защищаться, тогда это будет не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права.
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
ЕС ввел санкции против журналистов
ЕС включил в санкционный список главреда Regnum Ахмедову и военкора Коца
В новый список санкций ЕС включены главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц, а также медиагруппа «Россия сегодня», замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александр Акопов.
В документе ЕС отмечается, что Ахмедова и Коц попали под санкции за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, передает РИА «Новости».
Также под санкции попала медиагруппа «Россия сегодня», в которую входит Sputnik, которая, согласно документу ЕС, «связана с правительством и распространяет пропаганду и проправительственную дезинформацию по агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины». Кроме того, «Россия сегодня» «распространяла информацию об ответственности западных стран, наложивших санкции на РФ за продовольственный кризис в Африке». В списке ЕС также значатся RT и Sputnik на арабском языке, которые до недавнего времени оставались доступными на территории ЕС.
Кроме того, Евросоюз включил в санкционный список главреда телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова, замгендиректора Первого канала Кирилла Клейменова и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александра Акопова. В ЕС считают, что СМИ, которыми руководят эти медиаменеджеры, распространяют «дезинформацию и пропаганду» о конфликте на Украине, передает ТАСС.
Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Китай направил делегацию в НАТО для консультаций по безопасности
Минобороны Китая направило делегацию в военные органы управления НАТО и ЕС для консультаций по безопасности
Министерство обороны КНР направило делегацию в военные органы управления Венгрии, Германии, ЕС и НАТО для консультаций по международной и региональной безопасности, сообщило оборонное ведомство Китая в социальной сети WeChat.
Ведомство информировало, что делегация направлена с 16 по 25 февраля. Особое внимание, как сказано в заявлении, планировалось уделить развитию двусторонних отношений в области обороны. Китай хочет провести «углубленный обмен мнениями» по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной безопасности для укрепления взаимопонимания и взаимного доверия, передает ТАСС.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине. Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
Санкции ЕС введены против иранских производителей беспилотников
В отношении руководства иранских производителей беспилотников введены санкции Евросоюза
Евросоюз ввел санкции против руководства иранских компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, которые занимаются производством беспилотников, следует из документа.
Под санкции попали гендиректор Paravar Pars Хоссейн Шамсабади и гендиректор Qods Aviation Industries Гассем Дамавандиан. ЕС утверждает, что продукцию этих компаний Россия использует в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
Кроме того, в число иранский компаний и организаций, против которых ЕС ввел санкции, вошли DAMA, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, IRGC SSJO, Mado, Shahed Aviation Industries.
Напомним, Иран опроверг заявления о поставках российской стороне оружия для СВО. Москва заявила, что страны Запада пытаются объявить Иран стороной конфликта на Украине. При этом в Иране угрожали Киеву изменением подхода к конфликту на Украине.
Боррель похвастался «надежностью» ЕС в сравнении с США
Боррель заявил о желании многих стран видеть в качестве партнера ЕС, а не США
Многие государства предпочитают партнерство с Евросоюзом, а не с США, поскольку считают ЕС более надежным, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель в блоге, многие страны рассматривают ЕС «в качестве противовеса Китаю» или как более «надежного и последовательного партнера, чем США». По его словам, ЕС считают «более верным международным нормам и многосторонней системе», а также «более внимательным к интересам развивающегося мира».
При этом он также заявил, что «международный порядок, основанный на правилах», разрушается не только из-за специальной военной операции России на Украине, но и из-за «напряженности в отношениях между Китаем и США».
В январе Франция и Германия договорились о совместных усилиях в противодействии США, которые побуждают компании переносить бизнес из Европы в Америку. Тем временем Польша заявила, что лозунгом ее председательства в ЕС в 2025 году станет «Больше Америки в Европе».