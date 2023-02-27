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После обстрела ВСУ десять населенных пунктов Курской области остались без света
После обстрела ВСУ десять населенных пунктов в приграничных районах Курской области остались без света
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ВСУ обстреляли приграничные территории Курской области, в Суджанском районе без электричества остались восемь населенных пунктов, обесточены два села в Глушковском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что обстрелу подверглись приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области, жертв и разрушений нет. По словам губернатора, без электричества остались восемь населенных пунктов Суджанского района.
Позже губернатор сообщил, что был обстрелян Глушковский район, там оказались обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи.
Ранее руководство Курской области заявило о готовности помочь жителям приграничных районов переселиться в безопасные места.
Шольц счел претензии Зеленского «смешными»
Шольц потребовал признать вклад Германии в поддержку Украины и прекратить нападки на Берлин
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Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения, заявил канцлер страны Олаф Шольц, комментируя претензии со стороны Украины.
Телеведущая Мэйбрит Иллнер напомнила Шольцу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным» и сказал, что нет смысла подвергать сомнению вклад Германии в поддержку Украины, пишет Focus.
Также он прокомментировал прогнозы, что Берлин собирается после прекращения Россией специальной военной операции на Украине вернуться к прежним отношениям с Москвой. Шольц заявил, что немецкая сторона «не обязана выслушивать чьи-либо обвинения» и «делает больше, чем многие другие страны».
По его словам, необходимо «гарантировать, что Украина сможет защитить свою независимость», но он сделает все, чтобы конфликт «не перерос в войну между Россией и НАТО».
Напомним, Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
Испанские СМИ рассказали об «унизительном опыте» Запада из-за Украины
El Pais: Западу следует отказаться от морализаторства и переоценить свое место в мире
Высокомерный и самодовольный Запад сделал неприятное открытие, увидев реакцию мира на украинский конфликт, пишет обозреватель Мариам Мартинес-Баскуньян.
Автор статьи в испанской газете El Pais пишет, что президент США Джо Байден выставляет конфликт на Украине как борьбу «демократий и автократий», а себя – как защитника «свободного мира». Однако такая риторика, по мнению Мартинес-Баскуньян, чужда огромной части мира, именуемой глобальным Югом.
В статье говорится, точка зрения Запада на этот конфликт вызывает в других странах лишь безразличие и гнев. Другие страны, по словам автора, переживают собственные трагедии, которые, однако, игнорируются, передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по оценке Мартинес-Баскуньян, стал для Запада «унизительный опытом»: неожиданно обнаружилось, что международная значимость стран, которые привыкли называть «неприсоединившимися», растет. «Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире», – признает автор.
Автор статьи пишет, что голоса «обездоленных» неожиданно стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов. Мартинес-Баскуньян приводит в пример мирные инициативы Бразилии, Турции и Китая по украинскому конфликту.
Борясь с этими инициативами, Запад стремится «непоколебимо следовать героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла», и при этом совершает ошибку, пишет автор.
«Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от высокомерия?» – задается вопросом Мартинес-Баскуньян.
Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. «Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанным на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира», – резюмирует автор.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Взрыв прозвучал в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницком
После объявления воздушной тревоги на Украине прозвучали взрывы в Киеве и Хмельницком, сообщают украинские СМИ.
В Киеве взрыв прозвучал в левобережной части города. Глава хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Кроме того, сообщалось о взрывах в Житомирской области. В центральной части Украины работала ПВО.
Воздушная тревога звучала в центральных и восточных областях. Сейчас во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».
Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе
Москалев снят с поста командующего украинской «операцией объединенных сил» в Донбассе
Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Эдуард Москалев снят с должности, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Напомним, Москалев получил эту должность в марте 2022 года. Москалев известен рассказами о том, как заставлял солдат стрелять из жилой застройки при обороне Дебальцево, а также как любимец Запада.
Кондолиза Райс призвала отказаться от принципа «время на стороне Украины»
Кондолиза Райс посоветовала США ускорить поставки вооружений Киеву и отказаться от принципа «время на стороне Украины»
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США должны отказаться от принципа «время на украинской стороне», Россия «верит, что время не на стороне» Киева, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
Райс посетовала, что США «немного отстают» в поддержке Украины – так, Вашингтон не хотел передавать средства ПВО, но потом передумал, аналогичная ситуация была с бронетехникой. По мнению Райс, властям США нужно «чуть лучше предвидеть» потребности Киева, так как на передачу вооружений требуется много времени, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.
Также Райс заявила, что у США существуют проблемы «с запасами» и «собственными возможностями в плане обороны», поскольку никто не ожидал «наземного» вооруженного конфликта в Европе. Она призвала ускорить поставки вооружений Украине. По ее словам, США должны «предвосхищать» потребности Украины и начинать обучение украинских военных «прежде, чем будет необходимо направить эту технику».
Напомним, Райс сомневается в том, что ситуацию с «вакуумом» безопасности в центре Европы западные страны решат исправить, распространив на Украину принцип коллективной обороны НАТО.
Марочко: Наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Марочко: Иностранные наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Своеобразные ротационные мероприятия, по его словам, вызваны тем, что иностранцы отказываются жить в окопах. Марочко сообщил, что наемники требуют нормальных бытовых условий, их не устраивает отсутствие возможности посещать супермаркеты и «пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что привлечение Киевом наемников для боевых действий не сможет поменять ход СВО.
Пекин отреагировал на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Спикер МИД Китая Мао Нин: Пекин выступает за решение конфликта на Украине мирными методами
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Позиция Пекина по украинскому конфликту неизменна, Китай выступает за его решение мирными методами, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, Мао Нин сказала, что продвижение мирных переговоров Пекин считает ключевым фактором, передает ТАСС.
Дипломат отметила, что Пекин намерен содействовать урегулированию конфликта на Украине политическими методами.
Она добавила, что Китай поддерживает контакты с каждой из соответствующих сторон, включая Украину.
На прошлой неделе Зеленский выразил желание встретиться с Си Цзиньпином, но не пояснил, каким образом такая встреча могла бы состояться. Он добавил, что намерен обсудить с лидером Китая не только боевые действия на Украине, но и экономические связи между двумя странами.
Напомним, 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «позиционный документ» Китая по ситуации на Украине на самом деле нельзя считать мирным планом. Боррель заявил, что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных
Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ
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Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.
«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.
«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.
«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.
«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Вместе с тем сейчас формировать батальоны из пленных может быть небезопасно, – предостерегает собеседник. – Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев».
Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».
Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.
Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.
Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.
При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Эксперт объяснил логику переподчинения войсковой ПВО ВКС России
Военный эксперт Бижев: Переподчинение войсковой ПВО ВКС позволит устранить ряд недочетов в работе этой системы
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Централизация управления ПВО в руках ВКС позволит повысить безопасность военных полетов, а также улучшит качество работы самих систем противовоздушной обороны. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее стало известно, что войсковую ПВО Сухопутных войск переподчинят главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
«Передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Соответственно, на реализацию поставленных целей и задач будут уходить все имеющиеся в стране силы ПВО. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
«Единая система также упростит процесс целеполагания. У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.
«Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.
«Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту, Колуднова отправили в отставку», – напоминает Бижев.
«К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.
«Однако единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.
Резюмируя, Бижев заметил: «если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».
Ранее источник ТАСС сообщил, что войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию ВКС России. Официального подтверждения информации до сих пор не последовало.
Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск, так и в ВКС. Задачей первых было сопровождение и прикрытие подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».
Напомним, накануне британский генерал Ричард Бэрронс назвал усиление российской авиации серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, массированная воздушная атака на Украину способна мгновенно подавить ПВО страны.
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Экс-советник Пентагона: На Украине погибло около 2,5 тыс. военных из Польши
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели 2,5 тыс. польских наемников из ВСУ
Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской спецоперации на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show, на Украине воюют 20 тыс. военных из Польши, две с половиной тысячи из которых уже погибли, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте на Украине на стороне Киева.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что представители ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Die Welt.
В субботу во время визита в Индию Шольц пояснил, что в плане, по его мнению, нет «четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
В Германии рассказали об ультиматуме Запада Зеленскому
Bild: Запад даст Украине шанс провести контрнаступление, но в случае провала потребует мирных переговоров
Западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь Киеву перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой, сообщает германская газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США.
По данным Bild, Украине дадут шанс «возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени», однако в случае «провала контрнаступления ВСУ» давление на Киев с целью перехода к мирным переговорам будет усилено.
Газета уточняет, что на Западе «за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому», хотя официально провозглашается политика неограниченной поддержки Киева, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров.