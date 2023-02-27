После обстрела ВСУ десять населенных пунктов Курской области остались без света

В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных

Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ

Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.

«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.

«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.

«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.

«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Вместе с тем сейчас формировать батальоны из пленных может быть небезопасно, – предостерегает собеседник. – Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев».

Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».

Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.

Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.

Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.

При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.

Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.

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