Хантер Байден заявил о готовящемся на него покушении

Сын президента США Хантер Байден заявил, что республиканцы хотят его убить

Tекст: Вера Басилая

Байден-младший заявил, что республиканцы знают, что его отец не справится с такой тяжелой для него ситуацией, «эта боль будет сильнее, чем он сможет вынести», передает «Газета.Ru».

Сын Байдена уверен, что дело не в нем, целью республиканцев является его отец. Также он опроверг сообщения о преступлениях семьи Байденов. По словам сына президента США, жизнь отца всегда находилась на виду у общественности.

Ранее СМИ писали, что для президента США Джо Байдена обвинения его сына Хантера в неуплате налогов являются «ядерной бомбой». Сам Байден в этой ситуации выглядит как экс-президент США Билл Клинтон во время скандала вокруг связи с Моникой Левински.

До этого спецпрокурор представил обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена, он обвиняется в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в 2016–2020 годах, следует из судебного документа.

Адвокаты сына Байдена назвали политическим новое дело о неуплате налогов. По их данным, он оплатил все долги.