До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Хантер Байден заявил о готовящемся на него покушении
Сын президента США Хантер Байден заявил, что республиканцы хотят его убить
Сын президента США Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения на него, чтобы уничтожить президентство его отца. Об этом он рассказал в ходе подкаста американского диджея Moby на YouTube.
Байден-младший заявил, что республиканцы знают, что его отец не справится с такой тяжелой для него ситуацией, «эта боль будет сильнее, чем он сможет вынести», передает «Газета.Ru».
Сын Байдена уверен, что дело не в нем, целью республиканцев является его отец. Также он опроверг сообщения о преступлениях семьи Байденов. По словам сына президента США, жизнь отца всегда находилась на виду у общественности.
Ранее СМИ писали, что для президента США Джо Байдена обвинения его сына Хантера в неуплате налогов являются «ядерной бомбой». Сам Байден в этой ситуации выглядит как экс-президент США Билл Клинтон во время скандала вокруг связи с Моникой Левински.
До этого спецпрокурор представил обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена, он обвиняется в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в 2016–2020 годах, следует из судебного документа.
Адвокаты сына Байдена назвали политическим новое дело о неуплате налогов. По их данным, он оплатил все долги.