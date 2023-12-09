Адвокаты сына Байдена назвали политическим новое дело о неуплате налогов

Адвокаты сына Байдена заявили, что он погасил долги по налогам и сочли новое дело политическим

Tекст: Вера Басилая

В заявлении утверждается, что если бы у Хантера была любая другая фамилия, а не Байден, то обвинения не появились бы. Адвокаты считают, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, возбудив сначала «противоречащее конституции» дело о нарушениях при обороте оружия, а спустя пять лет без каких-либо новых доказательств – о неуплате налогов, передает РИА «Новости».

Защита Хантера Байдена отмечает, что их подопечный полностью заплатил все налоги.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден исключает помилование сына, несмотря на новые обвинения. По ее словам, президент «любит сына, гордится им и поддерживает его по мере того, как он заново строит свою жизнь», передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что для президента США Джо Байдена обвинения его сына Хантера в неуплате налогов являются «ядерной бомбой». Сам Байден в этой ситуации выглядит как экс-президент США Билл Клинтон во время скандала вокруг связи с Моникой Левински.

Напомним, спецпрокурор представил обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена, он обвиняется в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в 2016–2020 годах, следует из судебного документа.