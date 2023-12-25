Подведены итоги реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году

Благодаря входящему в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральному проекту «Жилье» в регионах отмечается рост многоквартирного строительства. Так, за десять месяцев 2023 года ввод жилья в России составил 86,2 млн кв. метров. До конца года будет введено в общей сложности 104 млн кв. метров, то есть жилищные условия улучшат 3,7 млн семей.

Всего за пять лет реализации нацпроекта было построено более 500 млн кв. метров жилья, жилищные условия улучшили порядка 22 млн семей.

«Строительная отрасль за последние годы набрала рекордные темпы. В прошлом году мы по всей стране ввели почти 103 млн жилых кв. метров. В этом году эту планку превысим. В работе мы уделяем особое внимание комплексному развитию, чтобы рядом с жилыми домами появлялась вся необходимая инфраструктура: дороги, детсады, школы, поликлиники, остановки и т.д. Внедряем новые инструменты, чтобы в населенных пунктах формировалась действительно комфортная среда. Запущенное не так давно «Инфраструктурное меню» уже показало себя крайне востребованным и эффективным для регионов инструментом. Но флагманом реализации этих задач является запущенный президентом нацпроект «Жилье и городская среда», – отметил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Для сокращения аварийного жилищного фонда в составе нацпроекта реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Сейчас расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024-го.

На сегодня завершили переселение непригодного жилищного фонда, признанного таковым до 2017 года, 17 регионов. До конца года завершить программу переселения планируют еще 33 региона. За 11 месяцев 2023 года благодаря нацпроекту из аварийных домов переехали 106,6 тыс. человек, расселено 1,85 млн кв. м непригодного для проживания жилья. С 2019 года благодаря этой программе в 84 регионах расселили более 10,2 млн кв. м жилья, около 600 тыс. человек переехали из аварийных домов в новые квартиры.

По программе федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав нацпроекта, в 83 субъектах России ведется строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

В 2023 году по программе «Чистая вода» реконструировано и модернизировано 1097 объектов водоснабжения. С 2019-шл по 2022 год реконструировано 1468 объектов водоснабжения. На данный момент доля обеспеченного чистой питьевой водой городского населения составляет 94,3%, а доля всего населения России, обеспеченного качественной водой из-под крана, составляет 88,1%.

Одной из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда» является улучшение городской среды. В 2019 году в состав нацпроекта вошел федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». По всей стране благоустраиваются общественные территории, парки, скверы,дворы, появляются новые места для активного отдыха и занятий спортом.

На начало декабря 2023 года в 87 регионах благоустроено 26456 общественных пространств, до конца года показатель достигнет 26884 объектов. Всего за время реализации нацпроекта благоустроено свыше 64 тыс. общественных территорий, из них более 27 тыс. парковых и свыше 36 тыс. дворовых пространств.

Чтобы у людей была возможность участвовать в преобразованиях своего города, под эгидой на проекта «Жилье и городская среда» проводится «Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства». В итоге качество городской среды повышается за счет выявления реальных, а не надуманных проблем. В этом году в голосовании приняли участие 14,2 млн человек. Всего за время реализации проекта по благоустройству городской среды в обсуждении проектов участвовало около 40 млн граждан.

Для поддержки проектов по созданию привлекательных городских пространств в малых городах и исторических поселениях с 2018 года по поручению президента Минстрой проводит «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды». В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

С 2018 года благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в России в два раза выросло количество городов, признанных благоприятными для проживания – с 300 в 2018 году до 603 в 2023-м.