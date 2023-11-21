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    Николай Азаров: Целью Майдана было втравить Украину в войну с Россией
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов
    Осужденный за коррупцию экс-глава УСБ СК Максименко найден мертвым в колонии
    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    Алиев заявил о планах Франции дестабилизировать Южный Кавказ
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    51 комментарий
    21 ноября 2023, 13:59

    Осужденный за коррупцию экс-глава УСБ СК Максименко найден мертвым в колонии

    ТАСС: Осужденного за коррупцию экс-главу УСБ СК Максименко нашли мертвым в колонии

    Осужденный за коррупцию экс-глава УСБ СК Максименко найден мертвым в колонии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета Михаил Максименко, приговоренный к 13 годам заключения за превышение должностных полномочий и получение взяток, умер в колонии, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС рассказал, что Максименко обнаружили без признаков жизни. Его тело, по информации источника, нашли в комнате для хранения вещей.

    Причины произошедшего выясняются.

    Напомним, высокопоставленные сотрудники СК – Денис НикандровАлександр Ламонов и Михаил Максименко были задержаны в 2016 году. За взятку в полмиллиона евро они обещали «решить вопрос» с делом криминального авторитета Шакро Молодого, которого в конце марта 2018 года приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии.

    Никандров в августе 2018 года получил пять с половиной лет строгого режима. В мае 2020 года Ламонова условно-досрочно освободили из колонии.

    20 ноября 2023, 19:33
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»

    Музыкальный продюсер Саглиани объяснил желание Лободы выступать перед россиянами

    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово», поэтому украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России, заявил газете ВЗГЛЯД журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани, комментируя желание певицы Светланы Лободы выступать перед россиянами.

    Украинская певица Светлана Лобода, которая публично осудила СВО, заявила, что готова спеть для россиян, однако опасается приезжать в Россию из-за украинских законов. При этом она сообщила, что может выступить для людей из России на корпоративах в Казахстане.

    «Украинские звезды потеряли российский сегмент после таких заявлений и у нас, конечно, они уже не зарабатывают. Поэтому логично, что им нужны деньги. Тем более они понимают, что скоро будет конец Украины, Россия победит, поэтому и пытаются уже «переобуться в полете». Но я считаю, что человек, который не поддержал специальную военную операцию, – это предатель», – говорит Саглиани.

    Он напомнил, что украинские звезды были первыми, кто выступил против СВО и россиян. «Я помню, как Макс Барских оскорблял русских людей, матом унижал – нет таким прощения. Я считаю, что если предатель предал один раз, то предаст и второй», – считает собеседник.

    По его словам, абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово»,  так как сейчас на Украине разрушена экономика. И украинские звезды, полагает эксперт, стремятся вернуться в Россию, потому что понимают – здесь они могут заработать гораздо больше, ведь российская экономика сейчас развивается.

    «Вот поэтому многие стремятся вернуться. Стремятся сделать заявление, что они хотят давать концерты россиянам. Но прежде чем такие заявления делать, надо публично извиниться и признать, что они заблудились, а сейчас поняли свою ошибку», – считает Саглиани.

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    Напомним, после начала спецоперации Лобода уехала из России. А в декабре прошлого года Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за то, что она пишет сообщения на русском языке.

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    20 ноября 2023, 20:55
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР, заявил управляющий НБР Мугур Исэреску на симпозиуме «Золотой запас Румынии, эвакуированный в Москву, – задолженность старше века».

    Как указал Исэреску, данные проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне лидеров Европы, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью не известна. По его словам, в зарубежной литературе нет ни научных, ни популярных работ на языках международного хождения, посвященных этой теме, а румынские историки и юристы не поднимают за рубежом эту проблему, передает ТАСС.

    Он добавил, что первым шагом будет поддержка усилий румынского европарламентария Эуджена Томака по ознакомлению членов Европарламента и интернационализации проблематики золотого запаса. Кроме того, Исэреску уточнил, что одновременно НБР намерен оказывать помощь мероприятиям, которые будут организованы в ближайшем будущем в Европарламенте. Он уточнил, что помощь может быть связана с опытом их специалистов или с работой на английском языке.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Напомним, в годы Первой мировой войны власти Румынского королевства, союзника царской России, решили эвакуировать главные ценности своей страны в Москву, подальше от наступавших на Бухарест австро-германских войск. Запас содержал 93,4 тонны золота, драгоценности королевы Марии, ценности румынского Сбербанка, предметы культа, архивы. В мае 2019 года Мугур Исэреску оценил стоимость переданного запаса в современных евро – получилось около четырех миллиардов.

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    20 ноября 2023, 17:31
    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа

    Гендиректор АвтоВАЗа Соколов рассказал о блокировке платежей компании зарубежными банками

    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Борис Инсаров

    Иностранные банки, в том числе из дружественных России стран, стали блокировать платежи АвтоВАЗа после его включения в санкционный список США в сентябре этого года, заявил гендиректор автомобилестроительной компании Максим Соколов.

    Выступая в Совфеде в понедельник, Соколов рассказал, что после включения компании в стоп-лист американского Минфина последовали «массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», передает «Интерфакс».

    По словам президента АвтоВАЗа, исходящие платежи компании отказываются проводить не только западные банки, но и организации из дружественных стран. Как уточнил Соколов, причина тому – опасения банков насчет вторичных санкций со стороны США.

    Напомним, США ввели санкции в отношении АвтоВАЗа в середине сентября этого года. Тогда же под ограничения попали «Трансмашхолдинг», «Автодор», НПО «Сатурн» и «Союз», а также «Москвич».

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    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    20 ноября 2023, 17:07
    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы

    Продюсер Пригожин: Если артисты ведут себя особенно, то должны за это отвечать

    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Артисты, которые ведут себя по-особенному, должны за это отвечать. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя объявление украинской певицы Джамалы в розыск.

    Продюсер, отвечая на вопрос, давно ли он слышал о Джамале, ответил, что в последнее время «вообще ничего не слышал» о ней. По его словам, певица была на «Новой волне» в 2009 году, когда Валерия была в жюри, пишут «Известия».

    Кроме того, Пригожин добавил, что наблюдал за Джамалой, когда она выиграла «Евровидение» «с непонятной песней». «Не понял, почему: тогда политика была и ничего другого. Сейчас что она, кто она – вообще не знаю», – подчеркнул он.

    В понедельник МВД России объявило в розыск украинскую победительницу «Евровидения» Джамалу. Напомним, в 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

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    20 ноября 2023, 18:17
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

    Нарышкин: Запад принуждает Украину мобилизовать стариков и подростков

    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    @ Thomas Born/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    США и Великобритания настраивают Украину на максимальную мобилизацию населения, в частности рекомендуют призывать на военную службу пожилых граждан и несовершеннолетних, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», – заявил Нарышкин, чьи слова опубликовала пресс-служба СВР.

    По словам директора разведслужбы, Запад требует от украинских властей «продемонстрировать миру невозможность победы России в украинском конфликте». Для достижения этой цели, указал Нарышкин, Киев призывают усилить мобилизационные мероприятия в стране и расширить категории граждан, подлежащих военной службе, передает ТАСС.

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    Ранее Сергей Нарышкин заявил о намерениях западных спецслужб устроить теракты в ЦАР и Мали.

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    21 ноября 2023, 00:25
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Почти два месяца назад в США скончался 76-летний Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию в 1976 году, сообщают информационные агентства.

    Хотя дежурное оповещение о смерти Беленко появилось в разделе некрологов Washington Post примерно через две недели после его кончины, полноценное сообщение о смерти перебежчика New York Times опубликовала лишь в ноябре, передает РИА «Новости».

    Беленко умер 24 сентября «после скоротечной болезни», рядом с ним в этот момент были его сыновья Том и Пол. Решено было обойтись без мемориальной службы.

    Сообщается, что скончался он в доме престарелых в Южном Иллинойсе, передает RT.

    Напомним, Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25. Он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет. США предоставили Беленко сначала политическое убежище, а затем гражданство. В США он завел новую семью (в СССР у него остались жена и сын). Беленко выступал в качестве консультанта для американских властей, компаний и СМИ.


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    20 ноября 2023, 16:51
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    @ @SecDef

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».

    По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.

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    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

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    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    21 ноября 2023, 05:25
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков

    Rzeczpospolita сообщила о нападениях украинцев на грузовики польских дальнобойщиков

    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    На границе Польши и Украины украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков камнями, сообщают СМИ.

    Так, у одной из фур оказались разбиты фары и стекла. Кроме того, были украдены аккумуляторы. На Украине подожгли полуприцеп с польскими номерами, передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

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    Коментарии (20)
    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

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    20 ноября 2023, 18:02
    ОКР: У МОК и WADA нет права запретить России проводить Игры дружбы

    Президент ОКР Поздняков: У МОК и WADA нет права запретить России проводить Игры дружбы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют права запретить России проводить Игры дружбы, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    По его мнению, ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить России эти соревнования. Поздняков, отвечая на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы, отметил, что он «уже ничего не боится», передает РИА «Новости».

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. В WADA сочли антидопинговую систему России неподходящей для Игр дружбы. В пятницу президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что участники российских Игр дружбы «могут столкнуться с последствиями».

    Коментарии (30)
    21 ноября 2023, 10:05
    Выяснилось, как доставляют мигрантов к финской границе

    «Фонтанка»: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

    Tекст: Ольга Никитина

    За последние дни более 400 беженцев преимущественно из арабских стран прибыли в Финляндию из России, свидетельствуют данные финских пограничных служб. При этом желающих повторить этот «бросок» – на два порядка больше, пишут российские СМИ.

    Тысячи людей состоят в специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают возможность перебраться в Финляндию через российскую территорию. Еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно, пишет «Фонтанка».

    Издание указывает, что до границы беженцев «совершенно точно» доставляют на российских автомобилях, а после этого снабжают их велосипедами.

    Схема, которую советуют «бывалые», заключается в том, чтобы въехать в Финляндию и попросить убежища. «После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ», – приводит издание один из советов. В течение года тем, кто въехал, советуют попытаться уладить свою ситуацию.

    При этом по итогам наблюдения у российско-финской границы, а также после изучения чатов, в котором сирийцы, йеменцы, иракцы, марокканцы обсуждали, как им лучше добраться до Финляндии и получить в этой стране убежище, газета пришла к выводу о том, что никакого координируемого центра системы доставки беженцев до финской границы не существует. При этом отмечается, что есть бизнес на обслуживании беженцев, причем «оборот у него немаленький».

    Так, один арабский юрист, консультирующий своих земляков в одном из чатов, заявил изданию, что не видит никаких признаков спланированной акции по переправке беженцев в Финляндию. По его словам, российскими властями были задержаны многие люди, их вернули с окраин Санкт-Петербурга, а тех, у кого российские визы были просрочены, арестовали.

    Термин, часто возникавший в арабоговорящих чатах, – «мухариб» – дословно переводится как «торговец людьми». Речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. Издание связалось с одним из таких «специалистов». Оказалось, что сим-карту для связи он использовал польскую, ездил на автомобиле с номерами ЕС, по-русски и по-английски не говорил, а арабским пользовался через Google-переводчик. В ходе общения выяснилось, что сам он турок.

    В Кремле ранее отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о решении Хельсинки полностью закрыть границы между Россией и Финляндией.

    Коментарии (22)
    21 ноября 2023, 04:28
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой

    Зеленский заявил, что занимающиеся политикой военные совершают «большую ошибку»

    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военный, который решает заниматься политикой, не должен «заниматься войной», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отверг идею переговоров с Москвой.

    Зеленский отметил, что военный имеет право «заниматься политикой», но в таком случае «не может заниматься войной». По словам президента, если военный выполняет свои обязанности, думая о скором уходе в политику, о выборах, то «и на словах, и на передовой» такой военный «будет вести себя как политик, а не как военный», допуская «большую ошибку».

    Как полагает Зеленский, украинские военные пошли в политику после евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены». Кроме того, он заявил, что в моральном отношении на Украине не наблюдается «патовой ситуации», несмотря на тяжелое положение на фронте, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Он также отверг идею начала мирных переговоров с Россией: «На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет». По его словам, Россия на данный момент не хочет окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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    Коментарии (23)
    20 ноября 2023, 21:12
    После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали троих иностранцев
    После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали троих иностранцев
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники МВД задержали троих иностранцев, они подозреваются в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что в Ставропольском крае задержаны трое граждан республик Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан. Они доставлены в Астрахань, передает ТАСС.

    По словам Волк, в УМВД России по Астраханской области из медучреждения поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение 20 жителей Астрахани с признаками токсического отравления неустановленным веществом.

    Ранее СМИ сообщили, что в Астрахани около 20 человек попали в больницу с отравлением метадоном (сильнодействующий наркотик из группы опиоидов). Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

    Коментарии (25)
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    Запад готовит новый удар по российской нефти

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    Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы

    Ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота, с последствиями которого мир сталкивается сегодня. Очевидцы тех событий поделились своими воспоминаниями и рассказали, как управляемый Западом переворот 2014 года привел Украину к катастрофе и украл будущее у миллионов людей. Подробности

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    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

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    Украина и Польша начали разорять друг друга

    Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям. Поляки начинают прекращать обслуживать украинцев в магазинах, на Украине растут цены и начались перебои с поставками лекарств и даже продуктов. Почему украинские дальнобойщики оказались костью в горле у своих польских коллег? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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