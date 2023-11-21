С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.3 комментария
Осужденный за коррупцию экс-глава УСБ СК Максименко найден мертвым в колонии
ТАСС: Осужденного за коррупцию экс-главу УСБ СК Максименко нашли мертвым в колонии
Бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета Михаил Максименко, приговоренный к 13 годам заключения за превышение должностных полномочий и получение взяток, умер в колонии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС рассказал, что Максименко обнаружили без признаков жизни. Его тело, по информации источника, нашли в комнате для хранения вещей.
Причины произошедшего выясняются.
Напомним, высокопоставленные сотрудники СК – Денис Никандров, Александр Ламонов и Михаил Максименко были задержаны в 2016 году. За взятку в полмиллиона евро они обещали «решить вопрос» с делом криминального авторитета Шакро Молодого, которого в конце марта 2018 года приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии.
Никандров в августе 2018 года получил пять с половиной лет строгого режима. В мае 2020 года Ламонова условно-досрочно освободили из колонии.