В России предложили создать реестр деструктивных иностранных НКО

В России предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность

Tекст: Ольга Никитина

Документ подписали также представители профильных ассоциаций – АПКИТ, РУССОФТ, АНО «Открытый код», АРПП «Отечественный софт», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В сообщении комиссии говорится, что инициативы направлены на минимизацию правовых рисков, возникающих в связи с участием российских компаний и граждан в любых видах деятельности иностранных НКО без структурных подразделений на территории России.

В конце июля, напомнили в комиссии, Госдума приняла поправки в федеральный закон «О некоммерческих организациях». Редакция закона, как отмечается, позволяет россиянам участвовать в деятельности иностранной НКО только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения данных в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО.

Как пояснили в организации, российские компании и граждане уже сейчас сотрудничают с иностранными некоммерческими организациями, не представленными на территории России. «Они платят взносы международным организациям по развитию IT-отрасли, инфраструктуры интернета, open source решений и международных стандартов по радиоэлектронике и электротехнике. Кроме того, российские разработчики также могут получать финансовую поддержку от Linux Foundation, вносить взносы в RIPE NCC, или осуществлять контрибуцию собственных разработок в проекты, поддерживаемые иностранными фондами, не имеющими подразделений на территории России – The PostgreSQL Foundation, The Document Foundation и так далее», – подчеркивают авторы инициативы.

«Все это приводит к правовым рискам для россиян, которые работают с иностранными НКО, не имеющими представительства в России. Комиссия считает, что такие ограничения могут негативно повлиять на развитие IT-отрасли, науки и техники в стране», – говорится в заявлении.

Председатель комиссии Александр Журавлев отметил, что сотрудничество с некоторыми иностранными НКО без структурных подразделений в России является в ряде случаев необходимым для страны, так как помогает «развивать отечественные IT-продукты, повышать имидж российской IT-индустрии и организаций науки и культуры на международной арене». По его словам, риск привлечения к административной и уголовной ответственности в перспективе приведет не к открытию структурных подразделений иностранных НКО в России, а к прекращению участия в них, что для отечественной IT-отрасли, науки и культуры, по оценке Журавлева, «может иметь крайне негативные последствия и создать угрозу развития российских IT-продуктов и их продвижению за рубежом».

«В целях устранения негативных последствий комиссия предлагает создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и ее граждан. При этом участие в деятельности иностранных НКО, сведений о котором нет в этом реестре, будет не наказуемо как с точки административного, так и с точки уголовного законодательства. Порядок ведения такого реестра и уполномоченный орган, ответственный за его ведение, предлагается утвердить правительству России», – говорится в заявлении комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

Кроме того, эксперты комиссии предложили разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность иностранных НКО без подразделений в России деструктивной и наносящей ущерб интересам нашего государства и гражданам. «Среди таких критериев могут быть участие в действиях, направленных на нарушение безопасности, обороноспособности, суверенитета и территориальной целостности России, а также противостояние основам Конституционного строя страны и создание политической или экономической дестабилизации», – говорится в сообщении. Правом принимать решения о включении иностранных НКО без подразделений в реестр деструктивных предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти, например, Министерству образования или Министерству цифрового развития.

«Такой подход позволит объективно оценить деятельность этих организаций и включить в реестр только те, чьи действия действительно угрожают Конституционным интересам России и наносят вред ее гражданам», – уверены в комиссии.

В экспертном сообществе считают, что принятый закон ввел «чрезмерные меры». Так, член правления Ассоциации юристов России, председатель исполкома Московского отделения АЮР Дмитрий Кравченко уверен, что принятые меры вступают в противоречие со ст.55 Конституции России.

«Уголовная ответственность не может быть произвольной, она требует общественной опасности и определенности. Нет сомнений, что у любой страны есть право защищаться юридическими методами от неправомерного воздействия в том числе иностранных НКО. И в связи с таким воздействием может быть установлен запрет на деятельность определенных НКО и ответственность за участие в ней. Но само по себе отсутствие представительства в России для НКО, которых в мире сотни тысяч или миллионы, не может создавать общественную опасность», – заявил Кравченко, отметив, что «членство ученого в условном международном обществе исследователей бабочек не несет общественной опасности».

Через участие в международных объединениях, как подчеркнул член правления Ассоциации юристов России, зачастую продвигаются научные, технические, культурные и другие интересы нашей страны. «И без участия в них соответствующие отрасли могут лишиться целых сфер деятельности, как это в частности мы видим в IT, где почти все программные основы стратегически важных элементов российской инфраструктуры связаны с международными НКО», – заявил он.

Кравченко назвал принятую меру «явно несоразмерной». «К тому же размытость формулировки уголовного закона, не позволяющая заранее понять преступность деяния, нарушает принцип правовой определенности. Поэтому цифровая комиссия МО АЮР совершенно справедливо предложила доработать закон», – добавил он.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев считает, что обсуждаемые поправки в закон об НКО «наверняка были обусловлены точечными политическими мотивами», однако «ударили по всему технологическому сектору российской экономики». «Исполнение буквы закона несет риски самоизоляции хайтек-сектора и его неизбежного отставания», – предостерег он.

«Крайне важно уже в рамках текущей парламентской сессии скорректировать законодательство об НКО, внести поправки сам закон об НКО (ФЗ № 7), в ст.19.34.2 КоАП РФ, в ст.330.3 УК РФ – основная суть которых, в том, что наказывать нужно не вообще за любое сотрудничество со всеми НКО, а только с теми, что внесены в реестр организаций, оказывающих деструктивное воздействие. Помимо того, отмечая высокий авторитет постановлений пленума Верховного суда России, мы просим его дать соответствующие разъяснения о применении вышеназванных законов в действующей редакции», – добавил эксперт.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказал, что экспертное сообщество провело большую работу по выявлению возможных прецедентов и ситуаций, на которые могут распространиться вступившие в силу изменения в законе об НКО. «Особую обеспокоенность у нашего IT-объединения вызывают угрозы, связанные с осложнением разработки программного обеспечения, так как почти все отечественные операционные системы, такие как Альт Линукс, Astra Linux, Ред ОС, Rosa Linux, Атлант, Основа, Лотос созданы с использованием ядра Linux. В условиях ускоренного перехода прикладного ПО на работу с этими операционными системами появляются риски обеспечения технологической независимости страны», – заявил Лашин.

И. о. директора АНО «Открытый код» Надежда Кострюкова со своей стороны заявила о важности устранения «правовой неопределенности трактовок норм законодательства при угрозе наступления уголовной или административной ответственности». По ее словам, для сферы открытого и свободного программного обеспечения и в целом отрасли информационных технологий «подобная неясность создает серьезнейшие риски».

«Существенная часть программных проектов открытого программного обеспечения, носит международный характер и развивается, поддерживается и координируется разработчиками путем их участия в деятельности и (или) финансировании соответствующих иностранных некоммерческих организаций или фондов. Изоляционизм не совместим с духом open source», – указала она.

Президент НП РУССОФТ Валентин Макаров заявил о единодушной оценке участниками заседания комиссии применения новой редакции закона. По его словам, это свидетельствует о том, что индустрия IT «преодолела первый шок от антироссийских санкций и попыток США отгородить ее от участия в международном сотрудничестве». «Наоборот, в условиях роста интереса «дружественного мира» к российской ИТ-индустрии, пора переходить в наступление, самим выстраивать международные ИТ-сообщества и формировать новые отношения и модели международного сотрудничества», – призвал он.

Гендиректор компании-разработчика российского веб-сервера Angie Заур Абасмирзоев напомнил, что продукция компании распространяется открыто, а потому они «крайне заинтересованы в том, чтобы любое участие наших разработчиков в open source проектах, поддерживаемых и развиваемых иностранными НКО, у которых нет структурных подразделений на территории России, не приводило к риску привлечения их к административной или уголовной ответственности», – заявил он.

Участие в деятельности некоторых иностранных НКО может быть полезным для развития российской IT-отрасли, науки и образования, заявил Абасмирзоев, призвав учитывать это. «Мы не можем бездумно ограничивать любой международный обмен информацией, не можем ограничивать контрибуцию в проекты с открытым исходным кодом, не можем ограничивать участие российских представителей в деятельности международных неправительственных организаций без подразделений на территории России, если от такого участия есть явная польза для развития российской IT-индустрии», – заявил он, назвав важным предложение о создании в России реестра иностранных НКО без структурных подразделений на территории РФ, деятельность которых носит деструктивный характер и направлена на причинение вреда интересам России и ее гражданам.

В разработке поправок комиссии, как указывается в сообщении, также принимали участие представители профильных ассоциаций – АПКИТ, РУССОФТ, АНО «Открытый код», АРПП «Отечественный софт», научное и юридическое сообщество, включая представителей МГУ им. М.В.Ломоносова и НИУ ВШЭ, эксперты IT-компаний, задействованных в реализации международных проектов в сфере открытого и свободного программного обеспечения, в том числе VK, «Яндекс», Базальт СПО, ГК «Астра», Angie и другие.