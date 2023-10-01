В Думе рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников

В Думе рассказали, в каких случаях дачники могут не платить налог на бани

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам, главным признаком которых является наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся, передает РИА «Новости». Во втором случае данные сооружения уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны.

Росреестр тоже в этой связи внес свои разъяснения, отметил он, добавив, что, по мнению этого ведомства, если строение гражданина на его земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта – гражданин, построивший этот объект, должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства, а также платить налог за владение таким недвижимым имуществом.

По словам Гаврилова, при этом налоговые органы узнают о наличии таких зарегистрированных капитальных построек на земельных участках граждан из единого реестра прав на недвижимое имущество, ведением которого как раз занимается Росреестр.

«Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», – также добавил он.