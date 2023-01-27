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Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию границ
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Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и обменялись соответствующими ратификационными грамотами, а также подписали двустороннюю декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Глава Киргизии по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил, что в вопросе границ между странами поставлена точка, процесс делимитации завершен, передает РИА «Новости».
Жапаров подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений киргизской внешней политики, подписана двусторонняя декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В свою очередь, президент Узбекистана назвал историческим событием подписание соглашения о делимитации государственной границы. Он отметил, что полное урегулирование этого вопроса будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в целом в регионе, передает ТАСС.
Протяженность границы Киргизии и Узбекистана составляет около 1,38 тыс. км. После развала СССР на ней были десятки спорных участков, согласовать которые не удавалось 30 лет. Осенью прошлого года парламенты двух государств ратифицировали двустороннее соглашении о делимитации и демаркации границы.
Актер Кукушкин бросил больную мать и сбежал от мобилизации в Германию
Российский актер Никита Кукушкин рассказал, что покинул Россию после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.
По словам актера, его пригласили прийти за повесткой, когда он был в Азербайджане, после этого он сразу уехал в Германию, передает «Комсомольская правда».
Кукушкин рассказал, что у его матери болезнь Альцгеймера, и она хотела бы, чтобы он «принес пользу Родине». При этом самого сына женщина узнает не всегда. Когда актер жил в России, то мать, по его словам, он навещал раз в неделю.
Артист пояснил, что если бы остался с матерью, то просто бы проявил слабость. Однако, подчеркивает 32-летний Кукушкин, он постоянно думает о матери.
Никита Кукушкин – актер театра и кино, зрителям известен по ролям в фильме «Карамора» и сериалах «Кол-центр», «Класс коррекции», «Метод».
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Билл Гейтс назвал причину несчастья народа Украины
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире.
«Украинское правительство – одно из худших в мире... Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины», – приводятся слова Гейтса в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.
Ранее Гейтс заявлял, что поставки оружия Украине серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это, в свою очередь, сказалось на помощи странам Африки.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить».
В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию.
На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Берлин пояснил заявление Бербок о «войне с Россией»
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В МИД Германии прокомментировали резонансное высказывание его главы Анналены Бербок, заявившей, что Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России, пишет немецкая Bild.
МИД ФРГ ответил на просьбу газеты Bild прокомментировать слова Бербок о том, что Россия «ведет войну против Украины, европейского миропорядка и международного права», и поэтому Бербок подчеркнула, что «Европа должна сообща противостоять этой войне».
В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта, передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
«Вероятно, последняя фраза в официальном ответе МИДа указывает на то, что Анналена Бербок все же погорячилась с формулировкой», – указала газета Bild.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине.
Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.
Джонсон осадил оскорбившую россиян украинскую журналистку
Бывший премьер Британии Джонсон напомнил оскорбившей россиян украинской журналистке о жертвах русского народа в ВОВ
Бывший британский премьер Борис Джонсон на телеканале «Рада» осадил журналистку с Украины, которая сравнила россиян с нацистами.
По его словам, журналистке следует быть острожной с подобными высказываниями и не забывать, что россияне и украинцы также понесли гигантские потери от нацистского режима, передает РИА «Новости».
В свете новостей о решении властей Германии поставить танки Leopard 2, Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине.
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
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ВОЗ: Индийский сироп от кашля убил более 300 человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что индийский сироп от кашля «Док-1 Макс» убил более 300 человек в трех странах, большая часть жертв препарата – дети до 5 лет.
Из доклада ВОЗ следует, что «за последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти случаи произошли по меньшей мере в семи странах, и в трех из этих стран – Узбекистане, Индонезии и Гамбии», сообщается в Telegram-канале «Sputnik Таджикистан».
Ранее ВОЗ попросила Пекин продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса.
Назван убыток Mastercard из-за приостановки работы в России
Приостановка работы на российской территории принесла платежной системе Mastercard убытки на десятки миллионов долларов, об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Прямой убыток составил 30 млн долларов, он напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой работы в России, сообщили в Mastercard, передает РИА «Новости».
При этом общие убытки компании составили 67 млн долларов, в основном они связаны с дополнительными расходами на персонал, но компания заработала 37 млн долларов из-за меньших выплат российским клиентам. Потому убыток без налогов составил 30 млн долларов.
Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области
Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.
Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.
В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
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Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.
«И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.
«Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.
«Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.
«Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.
Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.
«Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.
Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.
Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.
Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.
Эксперты допустили расширение зоны СВО
Политолог Григорьев: Россия освободит все исконно русские земли, занятые украинскими националистами
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Задача России – это защита русских граждан, проживающих на наших исторических землях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя слова президента Владимира Путина о защите людей, проживающих на российских исторических территориях.
«Для меня нет сомнений в том, что для решения задач по денацификации Украины, о которых президент объявил в начале СВО, необходимо освобождать исконно русские территории, занятые украинскими националистами», – считает член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
«Офис Зеленского, на фоне нашего продвижения и успехов в СВО, будет пытаться нанести еще больший ущерб русским людям. Нет сомнений в том, что украинская власть до последнего будет вести обстрелы, уничтожая мирное население. Кроме того, в офисе Зеленского даже не скрывают своего желания наносить удары по Крыму, Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам», – отметил он.
«Что же касается Украины, то ее образование носит характер неудавшегося государства. Большая часть территорий, которые по решению Владимира Ленина вошли в состав Украинской ССР, являются исконно русскими. Кроме того, к украинской государственности есть большие вопросы по части ее легитимности», – рассуждает собеседник.
«Поэтому то, о чем говорил наш президент на встрече со студентами, более чем актуально и справедливо», – подчеркнул Григорьев.
В свою очередь донецкий политолог Владимир Корнилов отметил, что «сегодня СВО в том или ином варианте ведется на всей территории Украины, а если быть точнее – на территориях исторической России». «Мы защищаем русское население, которое оказалось под гнетом украинских националистов. Донецкая народная республика, правопреемница Донецко-Криворожской республики, и еще три региона уже вернулись в состав России», – добавил он.
«Кроме того, я надеюсь, что мы освободим Одессу и другие города. Напомню, что Владимир Путин, начиная СВО, отдельно подчеркнул: мы найдем и покараем всех, кто устраивал зверства в Одессе», – заключил Корнилов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского студенчества напомнил, что цель нашей СВО «прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях». Это заявление, по мнению экспертов, может указывать на расширение географии СВО в будущем.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, какие ошибки были допущены в ходе образования СССР и как современная Россия их устраняет. Историк Владимир Шаповалов отметил, что, по сути, из-за действий большевиков значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства.
Он напомнил, что в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. По его словам, это усугубилось тем, что в 1991 году Союз был разделен именно по административным границам и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру.
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Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
Трамп назвал опасные последствия передачи танков Киеву
После передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт, заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Сначала танки, потом – ядерное оружие», – цитирует Трампа РИА «Новости».
Бывший глава США призвал остановить «безумную войну» сейчас же, отметив, что это сделать достаточно просто.
Трамп уже многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в третью мировую, и говорил, что боевых действий бы не произошло, останься он президентом.
Ранее США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams, Германия передаст танки Leopard 2.
США пригрозили Турции за обслуживание российских самолетов
WSJ: США требуют от Турции прекратить обслуживать российские самолеты производства США
Американские официальные лица оказывают давление на Анкару, чтобы в Турции прекратили обслуживать самолеты американского производства российских авиакомпаний, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как пишет WSJ, помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Теа Розмэн Кендлер сообщила турецким чиновникам во время декабрьского визита в Турцию, что граждане Турции рискуют сесть в тюрьму, получить штраф и потерю экспортных привилегий, если будут заправлять и ремонтировать самолеты американского производства, летающие в Россию и Белоруссию и обратно, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что попытка надавить на Турцию – это ключевой тест на то, смогут ли США и их союзники добиться успеха в долгосрочной изоляции России, или Москва найдет способ продолжать экономическую деятельность с помощью других стран.
Ранее газета Yeni Safak сообщала, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.