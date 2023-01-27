Песков: Обсуждений переименования Волгограда в Сталинград не ведется

Актер Кукушкин бросил больную мать и сбежал от мобилизации в Германию

Российский актер Никита Кукушкин рассказал, что покинул Россию после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.

По словам актера, его пригласили прийти за повесткой, когда он был в Азербайджане, после этого он сразу уехал в Германию, передает «Комсомольская правда».

Кукушкин рассказал, что у его матери болезнь Альцгеймера, и она хотела бы, чтобы он «принес пользу Родине». При этом самого сына женщина узнает не всегда. Когда актер жил в России, то мать, по его словам, он навещал раз в неделю.

Артист пояснил, что если бы остался с матерью, то просто бы проявил слабость. Однако, подчеркивает 32-летний Кукушкин, он постоянно думает о матери.

Никита Кукушкин – актер театра и кино, зрителям известен по ролям в фильме «Карамора» и сериалах «Кол-центр», «Класс коррекции», «Метод».