Новые регионы России включили в систему обязательного социального страхования

Правительство распространит систему социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам

Подготовлен законопроект, который гарантирует жителям новых российских регионов оплату больничных, определяет правила назначения пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет, а также компенсации и другие выплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства сообщил, что подготовлен законопроект, который гарантирует жителям новых регионов выплаты по системе социального страхования. По словам Мишустина, документ также определяет правила назначения пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет, компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

«Если раньше человеку были назначены такие выплаты в большем размере, до 1 марта они сохранятся в прежнем объеме», – приводятся слова Мишустина в Telegram-канале правительства России.

Правительство направит свыше 1 млрд рублей на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов в 2023 году. Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается, для этого будут выделяться и необходимые дополнительные средства.

Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам и держать эти вопросы на особом контроле.