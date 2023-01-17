ОПЕК: Россия нарастила добычу жидких углеводородов в 2022 году

|
17 января, вторник | Последнее обновление — 17:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны
Разделы
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
Подробности...
16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
Подробности...
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
Подробности...
В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
Подробности...
Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
ОПЕК: Россия нарастила добычу жидких углеводородов в 2022 году
ОПЕК заявила о наращивании Россией добычи жидких углеводородов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия в прошлом году нарастила добычу нефти на 0,2 млн баррелей в сутки (б/с) – до 11 млн б/с, говорится в отчете Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Отмечается, что Россия перевыполнила прогноз ОПЕК по росту добычи в 2022 году, передает ТАСС.
Прогнозируемое значение добычи пересмотрено в сторону повышения на 68 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, это связано с более высоким объемом производства в ноябре и более высокими, чем ожидалось, предварительными данными по производству в декабре.
ОПЕК прогнозирует, что в 2023 году добыча в России снизится на 0,85 млн б/с, и составит 10,2 млн б/с. «Годовой прирост не изменился по сравнению с предыдущей оценкой. Между тем, старый прогноз России характеризуется высокой степенью неопределенности.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что нефтедобыча в России выросла примерно на 2% по итогам 2022 года – до 535 млн тонн.
Продюсер Бардаш: Зеленского от наркотической смерти спасают очень серьезные медики
Продюсер группы «Грибы» Бардаш рассказал о наркозависимости Зеленского
|
|
По мимике и лицу заметно, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики, считает украинский основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш.
Бардаш в интервью проекта «Откровенно с Татаркой» блогера Лили Абрамовой (Татарка FM) отметил, что есть и доказательства употребления наркотиков Зеленским, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках с ним, это и «95-й квартал» в том числе.
«Да и не надо никаких доказательств. Я – человек, прошедший многое и видевший многое. Человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет», – пояснил он.
По его словам, те люди, которые сталкивались с наркотиками, видят человека, видят мимику лица и уже понимают, что что-то не так. Бардаш также выразил мнение, что Зеленского поддерживают очень серьезные медики для того, чтобы он не умер. «Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть», – сказал он.
«Все говорят: это от войны. Да хрен там «это от войны»! Он переживает за свой народ? Да я вас умоляю! Артист переживает только за свою задницу всегда. А Зеленский – артист чистой воды», – считает продюсер.
Бардаш добавил, что если бы Зеленский действительно переживал за свой народ, то «сейчас 400 тыс. человек не было бы убитых».
В июне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний
Глава гендиректората ЕК: Россия должна отменить плату за транссибирские перелеты
|
|
В случае открытия российского воздушного пространства для западных авиакомпаний должна исчезнуть плата за транссибирские перелеты, заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил он, подчеркнув, что такое событие не может быть возвращением к ситуации, как будто ничего не произошло, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Газета ВЗГЛЯД писала об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России.
Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
|
|
Масштабные изменения в Российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.
По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.
Также он заявил о необходимости составить комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Все мероприятия должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых регионов России.
Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, а также три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, добавил Шойгу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие новшества ожидают Российскую армию в 2023 году.
В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью
Авиаэксперт Гусаров: Евросоюз попирает паритетность и равенство в гражданской авиации
|
|
Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью.
«Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны его отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?», – недоумевает собеседник.
«До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он.
«По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он.
«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий.
«Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он.
«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев.
«Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он.
«Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий.
Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели».
Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогов заявил о резком изменении тактики ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины приступили к возведению фортификационной линии на временно оккупированной части Запорожской области, сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что если раньше украинские националисты готовились наступать, то теперь их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
16 января российские танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в Запорожской области.
В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
|
|
Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Каспийское море замерзло
Опубликовано видео частично замерзшего Каспийского моря
В результате аномальных холодов Каспийское море частично замерзло, сообщают информационные агентства.
Пользователи соцсетей, которые живут рядом с морем, пишут, что еще не видели ничего подобного. «Аномальные холода сковали берег толстым слоем льда», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что кадры замерзшего Каспия опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев в Instagram.
Напомним, суровая зима в Казахстане, стране с резко континентальным климатом, выявила проблему дефицита электроэнергии. В столице Узбекистана Ташкенте из-за мороза начали бесплатно раздавать плов. В Центральной России температура опускалась ниже 30 градусов, а в Якутии – ниже 60.
Военкор рассказал о взятии важного поселка под Соледаром
Поселок городского типа Соль, расположенный под Соледаром, взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», сообщил военкор Ярем.
Поселок полностью освобожден бойцами частной военной компании, передает Telegram-канал «Военкор Ярем».
Он отметил, что этот населенный пункт является важным транспортным узлом, который блокирует сообщение между Артемовском и Северском, которые пока находятся под контролем ВСУ.
В подтверждение своим словам военкор опубликовал соответствующее фото.
Взятие Соли также поможет в наступлении на северные части Артемовска. По информации канала, сообщения о взятии Клещеевки пока преждевременны, за нее еще идут тяжелые бои.
Ранее Минобороны России сообщало о серьезной роли ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
|
|
Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Арестович написал заявление об отставке
Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление об отставке с должности после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске (украинское название – Днепр) в результате падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
В своем Telegram-канале Арестович опубликован скриншот письменного заявления, добавив, что таким образом хочет показать «пример цивилизованного поведения».
«Принципиальная ошибка, значит, в отставку», – написал он.
Между тем медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил, что Арестович полтора года назад уже уходил отставку. Он подчеркнул, что Арестович является внештатным советником.
Ранее во вторник Арестович публично извинился за слова об ударе по жилому дому в Днепропетровске.
Киев признал «безумную» подготовку Украины к войне до СВО
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил о подготовке украинского общества к войне еще до начала спецоперации России
Украинское общество готовили к войне еще до того, как Россия начала спецоперацию, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что этим занимались и СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Данилова, «была выбрана стратегия абсолютно уместная на то время». Он заявил, что подготовка «шла безумно». Как заявил Данилов, «устанет сейчас общество или нет, зависит от общества». «Мы не имеем право устать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Минобороны России уже указывало, что украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года, но спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Названы сроки окончания ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет сдан в эксплуатацию в 2024 году, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
На данный момент завершен плановый доковый ремонт, подводная часть корабля полностью покрашена. Также специалисты установили донно-забортную арматуру и винты линии вала, говорится в сообщении на сайте ОСК.
По словам Рахманова, над ремонтом крейсера одновременно работают более 2 тыс. человек.
Напомним, в декабре в ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошло небольшое возгорание.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
В парламенте Армении заявили, что военное присутствие России не вечно
Депутат парламента Армении Арсенян предсказал улучшение отношений с Турцией без российского военного присутствия
|
|
Российское военное присутствие в Армении не вечно, без него Армения станет для Турции соседом, который не представляет никакой угрозы, заявил депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян.
Арсенян связал российское военное присутствие в Армении с «цивилизационными воззрениями первых лет создания государственности». Он заявил, что это присутствие «не вечно», так как Армения работает над созданием платформы добрососедских отношений с соседними государствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на news.am.
Он полагает, что российские военные, возможно, и останутся, но «это станет неважным», российские войска перестанут «быть барьером номер один против угроз». По его мнению, «это время приближается параллельно с развитием армянской политической мысли».
Как заявил Арсенян, в 1990-х годах власти Армении видели в Турции экзистенциальную угрозу, а в российских войсках – защиту от нее. Арсенян же утверждает, что «сверхцелью российского военного присутствия на турецкой границе является не функция сохранения Армении, а угроза, направленная против Турции». Арсенян считает, что Турция «никогда не угрожала» Армении после признания независимости.
Он заявил, что без российских войск в Армении та «станет страной, не представляющей никакой угрозы, в том числе и для Турции». В результате, по его словам, Армения «превратится в соседа, который не представляет никакой угрозы для этой страны, как и для Грузии или Ирана, и в этом случае прекратятся проявления российской парадигмы».
Напомним, по итогам конфликта с Азербайджаном армянская сторона согласилась передать ему Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В этом конфликте Азербайджан пользовался поддержкой Турции.
|
|