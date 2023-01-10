Пушилин: Жители Артемовска смогут выбрать новое название города

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10 января, вторник | Последнее обновление — 13:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств ВС России
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Современные участники сети, организованной по принципам акторно-сетевой теории, мало чем отличаются от технических устройств из интернета вещей, трутней из пчелиного улья или любой другой сетевой структуры с техническими связями.
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В мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся.
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Сегодняшняя СВО – борьба с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это совершенно русская битва.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пушилин: Жители Артемовска смогут выбрать новое название города
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что жители Артемовска смогут выбрать новое название города без спешки и законно
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Решение о новом названии Артемовска должны принять местные жители без спешки, после формирования местных органов власти, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что для того чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать элементарные условия для жизни. Пушилин отметил, что в случае, если жители захотят переименовать название города, им будет предоставлена такая возможность.
Также врио главы ДНР напомнил, что в марте 2022 года был подписан указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, закрепленные за ними по состоянию на 11 мая 2014 года.
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley
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После заявлений США о поставках Украине американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ответ на отправку Вашингтоном для ВСУ 50 боевых машин Bradley российские Telegram-каналы решили организовать призовой фонд для того бойца, который первым сможет уничтожить американский БМП.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
БМП Bradley – это бронемашина с мощной пушкой, которая была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США их тысячи. Они могут служить транспортным средством – перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Мирошник: ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной
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Подразделения ВСУ и иностранные наемники, сконцентрированные на участке фронта в районе Кременной (ЛНР), пытаются прощупать российскую оборону. ВС России выстроили уверенную линию защиты и наносят упреждающие удары, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о якобы ухудшившейся обстановке в районе Кременной.
«С уверенностью мы можем констатировать то, что со стороны Украины идет мощная информационная атака по ситуации вокруг города Кременная. Целый ряд украинских источников, пользуясь тем, что в этой зоне нет мобильной связи, разгоняют всевозможные фейки», – рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
На самом же деле, на этом направлении для нас ситуация не то, что не ухудшилась, а даже несколько улучшилась, говорит собеседник. По его словам, пока еще рано говорить о стратегических изменениях, но тем не менее подразделения ВС России заняли несколько господствующих высот, удобных для ведения качественной обороны и начала потенциального контрнаступления.
«Мы наблюдаем активное движение и считаем, что это одно из стратегических направлений. Там сконцентрировано довольно большое количество украинских войск, в том числе и иностранные наемники. Они пытаются прощупывать нашу оборону. Поэтому регулярно наносятся удары по всем группировкам, которые пробираются поближе», – добавил Мирошник.
В том числе это подтверждается данными Минобороны России об уничтожении боевой техники противника на Краснолиманском направлении. «Мы выстроили очень уверенную линию обороны и научились наносить упреждающие удары, – акцентировал он. – Несколько дней назад были очень жесткие обстрелы Кременной со стороны ВСУ и в ответ мы нанесли очень жесткие удары. Группировки, которые смогли установить – уничтожили. Но никакого продвижения ВСУ там нет».
«Появляющаяся же информация о том, что наемники и военные ВСУ прикрываются на этом направлении мобилизованными украинцами, мне представляется абсолютно правдоподобной. Они все прекрасно знают участь первых рядов и поэтому отправляют туда только что прибывших бойцов. А сами, по сути, прячутся. Но это не первое направление, где украинская армия использует такую тактику», – рассказал Мирошник.
С начала нового года представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировано шесть обстрелов территории республики украинскими военными с применением тяжелого вооружения. Нападениям подверглись города Кременная, Сватово, Рубежное, село Чмыровка, цитирует ТАСС сообщение представительства ЛНР в СЦКК. В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок.
За указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР десять ракет из американской РСЗО HIMARS, семь снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий, а также одну мину калибра 120 мм.
Telegram-канал портала «Украина.ру» в понедельник привел сообщение военкора Александра Сладкова об активизации боевых действий в Донбассе, на участке фронта Павловка – Марьинка –Бахмут – Соледар – Кременная – Сватово. «Мы давим ВСУ на этом направлении, где умеренно, где весьма активно», – оценил Сладков действия ВС России на данном участке.
Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные. По словам источника РИА «Новости», украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар.
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Обнаружены карты плана наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные показали найденные карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Киевское командование планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, отметки о планах как минимум полугодовой давности обнаружены на найденных под Авдеевкой картах, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».
Отмечается, что карты отпечатаны по советскому образцу. К примеру, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. А в верхнем углу карты есть отметки, которые отражают расположение военных России и Украины во время спецоперации, эти фрагменты сняты на видео, передает РИА «Новости».
Командир подразделения российских военных рассказывает, что отметки и маршруты проложены к Ростову-на-Дону, Донецку, ЛНР и Харькову. При этом направления указаны и в сторону города, и на пути отхода от него. «Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, что они хотят или хотели захватить», – добавил он.
По словам военного, карты были обнаружены во время изучения оставленных позиций ВСУ под Авдеевкой. В данный момент бойцы передали карты компетентным органам. Эксперты уже сделали вывод, что пометки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.
Кроме того, указано, что на картах много отметок «+6 градусов», а это может значить, что географические данные составлены с учетом корректировки старых карт.
Напомним, в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны
Генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск
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Командовавший войсками Центрального военного округа с 2017 года генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, сообщил источник в Минобороны.
По информации ведомства, указ о назначении генерала Лапина подписан, он уже приступил к исполнению обязанностей на новом месте, передает Ura.ru.
В данный момент не уточняется, кто заменит генерала. Ожидается комментарий от департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Александр Лапин руководил группировкой войск «Центр» на передовой во время проведения спецоперации на Украине. Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин наградил генерала званием Героя России. Осенью Лапин несколько раз подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина командование возьмет на себя начальник организационно-мобилизационного управления округа генерал-майор Александр Линьков.
До этого СМИ сообщали, что Лапин ушел в отпуск на три недели, в Минобороны подтвердили, что генерал действительно находится в отпуске.
Российские военные за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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Российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении в районах Кисловки, Синьковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Двуречной Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Безвозвратные потери ВСУ на этом направлении составили более 50 военнослужащих, две машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации и огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле населеных пунктов Невское, Стельмаховка ЛНР, Григоровка, Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) и Лозовая Харьковской области. Ликвидированы более 60 военнослужащих, три бронемашины.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Наносится огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку соприкосновения. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 80 военнослужащих, три машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны.
Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе Новомихайловки ДНР.
Севернее населенных пунктов Шевченко и Павловка ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 126 районах, перечислили в Минобороны.
В районах Новомихайловки ДНР и Лозовой Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и вооружения ВСУ, отчитались в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы рядом с Шевченко и Верхнекаменским ДНР уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Недалеко от Ивановки ЛНР уничтожена американская артсистема М777.
В районах пунктов Серебрянка, Звановка ДНР, Степное и Новоданиловка Запорожской области уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, а также две украинские самоходные гаубицы «Акация» и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.
Началось производство снайперской винтовки под патрон НАТО для ВС России
Началось производство снайперской винтовки «Счетчик» для Вооруженных сил России
Началось производство первой партии новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 мм для дальнейшей поставки в Вооруженные силы России, сообщил источник.
Первая партия будет включать несколько десятков винтовок, которые передадут подразделениям Вооруженных сил и Росгвардии. В ноябре сообщалось, что винтовку собираются проверить в реальных условиях в рамках спецоперации, передает РИА «Новости».
Напомним, осенью российские снайперы получили на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 на 51), которая будет опробована в СВО.
Авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25, МиГ-29 и вертолет Ми-8
Истребительной авиацией ВКС России в ДНР в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29, а в Веролюбовке уничтожен украинский Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, российская авиация сбила в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка в ДНР самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.
Кроме того, средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава в ЛНР, а также Великий Выселок Харьковской области.
Также перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой народной республики и Переможное Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 230 украинских военных.
Силы ДНР за сутки уничтожили четыре «натовских» гаубицы М777
Силы ДНР при поддержке Российской армии за минувшие сутки уничтожили четыре «натовских» гаубицы М777
Военнослужащие подразделений Народной милиции ДНР за минувшие сутки уничтожили четыре гаубицы М777 и ликвидировали более 170 украинских боевиков.
Отчитываясь об уничтожении вооружения и техники противника, в Народной милиции ДНР сообщили, что за последние сутки были подбиты два танка Т-64БВ, три самоходные артустановки 2С3 «Акация», четыре 155-мм гаубицы М777, а также почти 20 единиц бронетехники, передает Донецкое агентство новостей.
В ДНР отметили, что М777 – это гаубица совместного производства США и Британии калибром 155 мм и дальностью стрельбы 40 км, она имеет цифровую систему управления с наведением по GPS. Используется сухопутными войсками США и входящих в НАТО стран.
Мобилизованный сообщил о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Российский мобилизованный из ЗВО «Слон» сообщил о больших потерях ВСУ под Новый год
Российский мобилизованный из Западного военного округа, который служит на передовой в 300 метрах от ВСУ, рассказал о больших потерях украинских военных в новогоднюю ночь.
Так, у линии боевого соприкосновения на окраине Кременной под Новый год противник понес большие потери в попытке активизироваться. При этом военный с позывным «Слон» добавил, что у ВСУ ничего не вышло, хотя украинские военные продолжают обстрелы и диверсионно-разведывательные группы пытаются заходит ближе, однако ВС России к этому готовы, передает РИА «Новости».
Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные.
Накануне сообщалось, что ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной.
В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине
Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта
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БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.
«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.
При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.
«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.
«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.
«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
В Кремле отреагировали на поставки Францией танков Украине
Песков заявил, что французские танки не изменят целей и задач СВО
Поставки Францией колесных танков Украине не изменят ситуацию по достижению поставленных целей специальной военной операции, но продлят страдания простых украинцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поставки французских танков добавят боли украинскому народу, но принципиально ничего решить не смогут и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции не способны, передает ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ответ, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Зеленский назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.
Британская The Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Минобороны показало боевую работу «Искандера» в ходе СВО
Опубликовано видео запуска ракеты комплексом «Искандер» в ходе российской спецоперации на Украине
Российское Минобороны опубликовало кадры запуска ракеты оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по объекту военной инфраструктуры вооруженных сил Украины.
Минобороны сообщает в Telegram, что целью «Искандера» могут быть «подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров». Сообщается, что расчеты «Искандеров» выполняют задачи с самого начала СВО, некоторые из военных получили награды. Так, командир батареи Артем рассказал, что удостоился медали Жукова.
В декабре Минобороны показало боевую работу ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины.
Песков: Желающие участвовать в СВО срочники могут подписать контракт
Любой военнослужащий срочной службы может подписать контракт, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по желанию направляться в зону СВО.
«Любой срочник при желании может подписать контракт», – ответил он на соответсвующий вопрос ТАСС.
В одном из последних выпусков «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий отметил, что в боевых действиях всегда участвовали именно молодые люди. Соловьев заявил, что многие из срочников хотели бы поучаствовать в СВО, поэтому он предложил упростить заключение контракта для срочников.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поступившие на срочную военную службу мужчины в рамках призывных кампаний в зону специальной военной операции направляться не будут.
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