В Минобороны назвали Украину самой проблемной страной для вывоза ядерного оружия

Медведев рассказал о «грязных мечтах» Запада о России

Заокеанские аналитики пишут про неизбежность смерти всех империй и хотят всеми силами подтолкнуть Россию к новому витку дезинтеграции, пользуясь событиями на Украине, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сегодня (суббота, 3 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Но мой пост не про него и не про глубинные причины распада Союза ССР. Хотел высказаться об одной совершенно очевидной, но критически опасной для судьбы любого государства ситуации, которая случилась на излете советской власти. О моментальном обрушении государственных институтов. Именно такая деградация и запускает необратимый процесс распада государства», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза России вспомнил, как в 1991 г. акты центральных властей «практически перестали исполнять на местах». «Подчеркну, что СССР еще существовал, вроде бы действовали все элементы федеративной власти, хотя некоторые из них и были уже стыдливо переименованы. Так, Совмин СССР стал Кабинетом Министров СССР, а затем – Межреспубликанским экономическим комитетом. Но из органов и структур государственной машины как будто вытянули всю энергию властной воли, эффективность распорядительного действия и силу контроля за принятыми решениями. Все команды союзного центра будто проваливались в вакуум, уходили в песок болтовни и тихого саботажа. Причем, напомню, на словах все признавали необходимость исполнения союзной Конституции и союзного законодательства. Однако этого оказалось чудовищно мало. Маховик дезинтеграции страны уже раскручивался с первой космической скоростью. И все кончилось…» – рассказал Медведев.

«Почему я вспомнил об этом? Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия – нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине. Сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далеком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля», – написал он.

По словам Медведева, «все это грязные мечты англосаксонских первертов (людей, склонных к половым извращениям, – прим. ВЗГЛЯД), засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства». «Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое», – уверен он.

«Эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», – подчеркнул зампред Совбеза России.

Медведев отметил также, что гигантский ядерный арсенал Союза в свое время не дали «раздербанить» по вновь образовавшимся национальным квартирам. «Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», – заключил он.

Ранее в субботу депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил, что тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет.

Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.