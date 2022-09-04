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В Минобороны назвали Украину самой проблемной страной для вывоза ядерного оружия
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Украина оказалась самой проблемной республикой бывшего СССР в отношении вывоза ядерных вооружений, заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Колесников в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
«С территорий союзных республик боеприпасы вывозились в целом планово. Самой проблемной была Украина. <…> И ядерные боеприпасы, и эксплуатационное оборудование, и документацию вывозил именно 12-й главк. В дальнейшем эксплуатация этих боеприпасов была обеспечена на наших центральных базах. Завершился этот вывоз в 1996 году», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.
Замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помешали лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине.
Позже стало известно, что США возложили на Россию ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).
Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта. В открытом письме компании Biletebi.ge к министерству культуры Грузии говорится, что причиной отказа является начало ремонтных работ в концертном зале.
«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – передает РИА «Новости» текст заявления.
Компания считает, что это «контрольный выстрел в концертную индустрию» страны. По их словам, «за этими тремя отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
В пятницу Министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физических лиц – иноагентов.
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ВСУ нанесли удар по Херсону
Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.
«Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.
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Британский политик дал прогноз о сроках применения ядерного оружия
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Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.
«Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.
Депутат парламента Эстонии назвал членов правительства страны фашистами
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Депутат оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Стальнухин назвал членов правительства страны фашистами за снос советских памятников. Его видеозаявление ранее опубликовал YouTube-канал «Портал Славия».
«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники», – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты, передает Delfi.
По его словам, только откровенные нацисты и фашисты могут снять все, что посвящено воинам-освободителям.
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – отметил Стальнухин.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.
В российском МИД заявили, что власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения.
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Украинскую школу в Грузии предпочли русской
Министерство образования и науки Грузии заявило в субботу, что русская школа School Club Georgia в Аджарии не сможет функционировать, так как «не имеет авторизации и не имеет права работать», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
В свою очередь, министр просвещения, культуры и спорта Аджарской автономной республики Майя Хаджишвили заявила, что данная школа не подавала документы не необходимую регистрацию в соответствующие органы.
По ее словам, если данная школа попытается функционировать без этого, последуют предусмотренные законом санкции, запрещающие функционирование учреждения.
«На этом этапе министерство просвещения Аджарии продолжает работу над усилением украинской школы, ожидая до 1000 учеников в новом учебном году», – сказала Майя Хаджишвили.
Грузия приняла десятки тысяч украинских беженцев, открыв для них школы в Тбилиси и Батуми. Учебный год в Грузии начинается 15 сентября.
СМИ Грузии сообщили в субботу о том, что в Батуми открыли частную русскую школу. Стоимость обучения – 750 лари (примерно 270 долларов). По данным газеты «Батумелеби» («Батумцы»), есть план открыть аналогичную школу в Тбилиси. Учебные пособия поставляются из России, отмечает издание.
Ранее в Грузии решили не пересматривать условия въезда для граждан России.
Эксперт назвал причины резкого роста сексуального насилия в армии США
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В армию США начали чаще принимать новобранцев с нездоровой психикой, а также трансгендеров, что и вызвало «бум» изнасилований и домогательств. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Пентагон признал, что количество жалоб на сексуальное насилие среди военных США выросло за год на 13 процентов.
«Сейчас в частях американской армии ввели должности специальных офицеров по расово-гендерным вопросам. Предполагаемые жертвы харассмента могут доверить им свои переживания, сообщить об инцидентах. Так что рост статистики частично объясняется тем, что на сексуальное насилие стали чаще жаловаться», – пояснил американист Малек Дудаков.
Вторая причина связана с тем, что при Байдене в армию США стали принимать трансгендеров, указал политолог. «Мужчины, которые по каким-то причинам называют себя женщинами, получают возможность пользоваться в казармах женскими уборными и раздевалками. Из-за этого возникает масса неоднозначных ситуаций с сексуальным подтекстом», – отметил он.
Кстати, трансгендеры стремятся на службу в Пентагоне еще и потому, что позволит им за счет государства проводить дорогие операции по смене пола, добавил эксперт. «Помимо всего прочего, сейчас в армии США – недобор и, судя по всему, командование вынуждено снижать планку требований к новобранцам. В итоге в вооруженные силы далеко не всегда попадают люди с уравновешенной психикой или с культурным воспитанием. Этот фактор тоже может способствовать росту случаев изнасилований и домогательств», – добавил Дудаков.
Ранее Минобороны США представило Конгрессу отчет о сексуальных домогательствах в вооруженных силах за 2021 год. В докладе указывается, что 35 875 человек подверглись в прошлом году либо изнасилованию, либо попытке изнасилования – это 19 300 женщин (8,4 % всех военных) и 16 600 мужчин (1,5% всех военных). В целом число сексуальных посягательств в вооруженных силах увеличилось на 13%, достигнув рекордного уровня.
После публикации отчета министр обороны Ллойд Остин направил главам подразделений Пентагона приказ о мерах по пресечению и предотвращению сексуальных посягательств и домогательств. «Данные цифры показывают, что наши вооруженные силы находятся в кризисе. Когда военнослужащие не могут доверять лидерам своей страны в отстаивании ценностей военной службы, это означает, что мы терпим неудачу», – заявила Кирстен Гиллибранд, председатель подкомитета Сената по вооруженным силам.
Председатель подкомитета Палаты представителей по военному персоналу Джеки Шпейер пообещала провести слушания по этому вопросу в ближайшие недели, сообщает Roll Call. По ее мнению, необходимо усилить контроль Конгресса, привлечь виновных командиров к ответственности, и принять меры, «необходимые для устранения этого национального кризиса».
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Кадыров заявил, что «засиделся» по посту главу Чечни
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в субботу, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».
«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил чеченскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятный». Отметив, что его время уже пришло, поэтому он постарается уйти вовремя.
Ранее Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
Участники митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой должно уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае будет объявлена акция неповиновения, заявили организаторы митинга в Праге.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
«Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!» – заявляли ораторы. На митинге под скандировавшийся его участниками призыв «Любовь и мир!» был выпущен в небо белый голубь.
С трибуны ораторы призвали чешских избирателей продемонстрировать негативное отношение к кабмину, отказав в поддержке на предстоящих в республике 23–24 сентября выборах в верхнюю палату парламента и местные органы власти кандидатам, выдвинутым партиями правительственной коалиции.
Ранее сообщалось, что на Вацлавской площади в центре Праги в субботу начался антиправительственный митинг, который совместно организовали несколько политических партий, в акции принимают участие около 20 тыс. человек.
В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС
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Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации города Александр Волга.
«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – приводит слова главы администрации города ТАСС.
Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.
Глава администрации города напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.
По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ
Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено, сообщили в Министерстве обороны России.
«Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Ранее член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сорванной попытке захватить ЗАЭС.
В четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС.
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ВСУ потеряли 23 танка и более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
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В Минобороны России сообщили, что уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении», – передает Telegram-канал военного ведомства.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты «Точка-У».
Кроме того, за сутки были сбиты три украинских дрона в ДНР и Херсонской области. Высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР.
В Минобороны добавили, что большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS
На Ключевском вулкане Камчатки погибли пять туристов
Пять туристов, по предварительным данным, погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
«Информация предварительная, очень неточная, потому что связь там постоянно прерывается. Мне сообщили, что пять человек погибли, кто-то ранен», – передает РИА «Новости» слова Василевского.
Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) – действующий стратовулкан на востоке Камчатки. Имея высоту 4850 метров, является самым высоким активным вулканом на Евразийском континенте. Возраст вулкана –приблизительно 7 тыс. лет.
По данным краевой прокуратуры, пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие. Начата проверка.
Медведев рассказал о «грязных мечтах» Запада о России
Заокеанские аналитики пишут про неизбежность смерти всех империй и хотят всеми силами подтолкнуть Россию к новому витку дезинтеграции, пользуясь событиями на Украине, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Сегодня (суббота, 3 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Но мой пост не про него и не про глубинные причины распада Союза ССР. Хотел высказаться об одной совершенно очевидной, но критически опасной для судьбы любого государства ситуации, которая случилась на излете советской власти. О моментальном обрушении государственных институтов. Именно такая деградация и запускает необратимый процесс распада государства», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза России вспомнил, как в 1991 г. акты центральных властей «практически перестали исполнять на местах». «Подчеркну, что СССР еще существовал, вроде бы действовали все элементы федеративной власти, хотя некоторые из них и были уже стыдливо переименованы. Так, Совмин СССР стал Кабинетом Министров СССР, а затем – Межреспубликанским экономическим комитетом. Но из органов и структур государственной машины как будто вытянули всю энергию властной воли, эффективность распорядительного действия и силу контроля за принятыми решениями. Все команды союзного центра будто проваливались в вакуум, уходили в песок болтовни и тихого саботажа. Причем, напомню, на словах все признавали необходимость исполнения союзной Конституции и союзного законодательства. Однако этого оказалось чудовищно мало. Маховик дезинтеграции страны уже раскручивался с первой космической скоростью. И все кончилось…» – рассказал Медведев.
«Почему я вспомнил об этом? Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия – нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине. Сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далеком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля», – написал он.
По словам Медведева, «все это грязные мечты англосаксонских первертов (людей, склонных к половым извращениям, – прим. ВЗГЛЯД), засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства». «Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое», – уверен он.
«Эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», – подчеркнул зампред Совбеза России.
Медведев отметил также, что гигантский ядерный арсенал Союза в свое время не дали «раздербанить» по вновь образовавшимся национальным квартирам. «Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», – заключил он.
Ранее в субботу депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил, что тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.
Газпром рассказал об участии Siemens в ремонте агрегата для «Северного потока»
Siemens задействована в ремонтных работах агрегата для «Северного потока», обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде, заявили в Газпроме.
«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Американский экономист предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть
Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи раскритиковал решение «Большой семерки» ввести потолок цен на нефть из России и предупредил о катастрофических последствиях.
«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?», – написал Альхаджи в Twitter, передает РИА «Новости».
Он отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.
Как уточнил Альхаджи, для полной реализации соглашения «Большой семерке» придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут следить, чтобы каждая бумажка была заполнена правильно, каждая банковская сделка соответствовала требованиям, а каждый танкер соблюдал введенные санкции.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на нефть.