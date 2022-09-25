ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Украинские силовики в субботу вечером обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм и снарядами калибра 152 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлению: 23.45 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. (…) 23.40 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 мм. (…) 23.30 – н.п. Катериновка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 мм. (…) 21.05 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. (…) 18.52 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», – сообщило в субботу вечером представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

В субботу Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Донецк, где в это время проходил референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России. Обстрелу подвергся в том числе центр столицы ДНР. В тот же день при обстреле Донецка американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM со стороны Украины пострадал гражданин России. При этом ВСУ начали обстрел Донецка еще в субботу ночью.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, явка на референдуме в Донецкой Народной Республики по итогам двух дней голосования составила 55,05%. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил явку избирателей на участки в первый день голосования на референдуме в ДНР как «более чем хороший результат».

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