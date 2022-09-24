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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из «натовских» снарядов
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Украинские военные утром в субботу провели обстрел Донецка и Горловки, всего было выпущено восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 06.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – город Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 07.40 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Между тем мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района в четверг погиб мужчина 1966 года рождения, передает ТАСС.
До этого ночью ВСУ также проводили обстрел Донецка из ствольной артиллерии «натовского» калибра и калибра 152 мм.
В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле Донецка снарядами калибра 155-мм, выпущенными, предположительно, из французской самоходной гаубицы Caesar. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити».
Украинские диверсанты в форме Росгвардии на двух машинах прорвались у города Пологи в Запорожской области
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась в районе города Пологи в Запорожской области, на место выдвинулись подразделения силовиков, диверсанты обязательно будут обезврежены, сообщил глава администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Прорвалась ДРГ в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», – передает ТАСС слова Балицкого.
Он добавил, что ближе к обеду будет располагать более полной информацией, а участников этой ДРГ «ждет наказание по закону военного времени».
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские диверсанты планировали подорвать в регионе ЛЭП, правоохранители предотвратили теракт.
Украинские войска перегородили Южный Буг баржами в ожидании российских кораблей
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Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные жителями Николаева через знакомого из Донецка Сергея Лебедева.
«На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева – морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.
При увеличении отчетливо видны как минимум четыре груженые баржи.
Лебедев также продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о том, что украинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие цели преследует наступление на Николаев.
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Минобороны перечислило освобожденные от мобилизации гражданские специальности
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Сотрудники ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
– в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
– в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», – добавили в военном ведомстве.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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От российского удара по военному заводу в Николаеве украинский БТР вылетел за забор
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Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.
На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября.
«Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», – сообщил источник РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российскими десантниками
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Подразделения ВДВ с помощью беспилотников обнаружили противника и успешно предотвратили попытку наступления ВСУ в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.
«Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот и при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин предприняли безуспешную попытку наступления», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как подчеркнули в Минобороны, действия ВСУ удалось своевременно обнаружить при помощи беспилотников. «В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины», – отметили там.
В ведомстве уточнили, что десантники захватили часть боевой техники ВСУ в качестве трофеев.
Накануне Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Зеленский шокирован отказом Израиля поставлять Киеву системы ПВО
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Украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован тем, что израильская сторона не поставляет оружие, которое просил Киев.
«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Ситуация в самом Израиле непростая, но Киев призывал Иерусалим поставить системы ПВО, добавил он.
«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», – указал президент Украины.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».
В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
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Кремль: Попытки Киева вернуть Донбасс станут атаками на Россию
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Попытки Украины вернуть Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области после их вступления в состав России в результате референдума будут расцениваться как атаки на Россию в соответствии с Конституцией РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно. [После присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к России] сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет», – приводит его слова «Интерфакс».
Соответствующие положения Конституции России будут действовать с момента вступления республик в состав России, пояснил представитель Кремля.
Песков сообщил, что при положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
«Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал Песков, отметив, что процесс пройдет оперативно. «Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что безопасность для проведения референдумов о присоединении к России в Донбассе и на других освобожденных территориях обеспечена на должном уровне.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправки на фронт
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил Турчак.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По данным Telegram-канала Readovka, ряд других депутатов Госдумы также выразили готовность стать участниками специальной военной операции на Украине. Так, депутат Госдумы, бывший замглавы Минпромторга России Станислав Наумов (ЛДПР, Челябинская область) заявил, что готов отправиться в зону проведения СВО. «Если я нужен МО РФ – я заключу любой контракт, на любых условиях», – приводит канал его слова.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков также сообщил, что готов в случае необходимости быть призванным. «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью», – сказал он.
Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин (Красноярский край) подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.
Кроме того, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что «мобилизован с самого детства». «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован», – отметил он, выразив готовность пойти в армию, если призовет страна.
Между тем депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина из Ростовской области сообщила, что после выступления президента записалась на сестринские курсы. «Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!» – заявила она.
Тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Николай Брыкин также выразил готовность принять участие в СВО на Украине. «Я всегда готов!» – сказал он.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Политики Германии предложили «убежище» для уклонистов от мобилизации в России
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Германии следует предоставить политическое убежище тем российским гражданам, которые бегут из России «в силу антивоенных убеждений» и не хотят участвовать в частичной мобилизации, заявляют немецкие политики.
В частности, с таким призывом выступила управляющая делами парламентской фракции правящей партии «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Ирен Михалич. Ее мнение приводит Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.
С Михалич солидарен зампредседателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы «щедрее и масштабнее», в том числе российским «военнослужащим, которые публично выступают против» российских властей. «Они заслуживают нашей поддержки», уверен Вадефуль.
В свою очередь замглавы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе заявил в интервью Rheinische Post, что уже сами по себе наказания, которые могут грозить россиянам за попытку уклониться от мобилизации, являются «согласно нынешней правовой ситуации достаточным основанием для предоставления политического убежища».
Отметим, что некоторые страны, напротив, уже отказались выдавать гуманитарные визы российским гражданам, которые избегают мобилизации. Так, МИД Латвии заявил, что не будет этого делать «по соображениям безопасности». В Эстонии же в свою очередь заявили, что не будут впускать обратно тех проживающих в республике граждан России, которые присоединились к участию в СВО.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
Не подлежат частичной мобилизации следующие категории: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы, и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».
Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.
Минобороны в своем Telegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в Telegram-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Кадыров объявил о перевыполнении плана призыва в Чечне на 254%
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План призыва в Чечне перевыполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на совещании по теме призыва жителей Чеченской Республики на воинскую службу в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.
«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. «Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», – написал Кадыров.
«Сегодня мы видим, как Запад пытается расколоть наше общество. Похожий сценарий разыграли в Ираке и Ливии, где были убиты лидеры Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. По сей день в этих странах не прекращаются внутренние кровавые конфликты. Тот же план в Египте, в Сирии и во многих других регионах. Если мы не хотим повторения такого же сюжета в России, то всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными», – подчеркнул глава Чечни.
«Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», – считает Кадыров.
«Я также часто думаю над тем, почему мы не применяем в ходе СВО все имеющиеся силы и средства, если против нас откровенно воюет весь блок НАТО. Мы имеем полное право защитить любыми средствами нашу страну! Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели. Но раз руководство считает по-другому, то наше дело – это выполнить приказ», – отметил он.
«Мораль проста: интересы государства, народа, религии и будущего потомков важнее абсолютно любых вопросов. Все остальное – пыль!» – заключил Кадыров.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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В Мелитополе пресекли попытку сорвать референдум
В Мелитополе произошел взрыв, противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в администрации Запорожской области.
«Уважаемые жители Мелитополя. В городе прозвучал взрыв. Система ПВО ВС РФ сбила БПЛА. В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в пятницу в Алешковском районе Херсонской области поймали диверсионно-разведывательную группу, ее задержали полицейские и Росгвардия.
До этого в районе города Пологи в Запорожской области прорвалась группа диверсантов.
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Депутат Госдумы Сокол подал заявление о мобилизации
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Хочу быть примером для своих троих сыновей, каким является мой отец для меня сейчас, заявил депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол.
«Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации», – приводит слова Сокола Telegram-канал фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Также он отметил, что ждет решения Минобороны России по распределению в соответствии со своими компетенциями и военной специальностью.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов объяснил решение присоединиться к спецоперации на Украине желанием быть с «лучшей частью нашего народа», который «громит злобного врага с оружием в руках».
До этого в пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
Так, один из депутатов, выразивших готовность отправиться на фронт, – глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов – заявил, что согласен отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя».
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к переносу военных действий в Россию
Соединенные Штаты подталкивают Украину к переносу боевых действий на российскую территорию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Он добавил, что в ход пошел «ядерный шантаж».
Ранее в Пентагоне заявили, что на фоне заявлений президента России Владимира Путина о ядерном оружии пока не следует менять уровень готовности американских ядерных сил.