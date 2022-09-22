Мэр Донецка Кулемзин заявил о гибели шести человек при обстреле рынка в ДНР

Боррель призвал ввести новые санкции против России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, соответствующее заявление распространила пресс-служба главы дипломатии ЕС.

«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель, отметив, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности», передает ТАСС.

Боррель также полагает, что референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые, по его мнению, «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».

Он пообещал, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Это принятое в ЕС определение украинской территории включает, в частности, Крым.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что осенью у России могут появиться четыре новых региона.

Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.

В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.

Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.

В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

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