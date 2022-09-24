ВСУ ночью обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Кадыров объявил о перевыполнении плана призыва в Чечне на 254%

План призыва в Чечне перевыполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на совещании по теме призыва жителей Чеченской Республики на воинскую службу в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. «Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», – написал Кадыров.

«Сегодня мы видим, как Запад пытается расколоть наше общество. Похожий сценарий разыграли в Ираке и Ливии, где были убиты лидеры Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. По сей день в этих странах не прекращаются внутренние кровавые конфликты. Тот же план в Египте, в Сирии и во многих других регионах. Если мы не хотим повторения такого же сюжета в России, то всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными», – подчеркнул глава Чечни.

«Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», – считает Кадыров.

«Я также часто думаю над тем, почему мы не применяем в ходе СВО все имеющиеся силы и средства, если против нас откровенно воюет весь блок НАТО. Мы имеем полное право защитить любыми средствами нашу страну! Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели. Но раз руководство считает по-другому, то наше дело – это выполнить приказ», – отметил он.

«Мораль проста: интересы государства, народа, религии и будущего потомков важнее абсолютно любых вопросов. Все остальное – пыль!» – заключил Кадыров.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

На ваш взгляд Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации? Да

Нет



По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД