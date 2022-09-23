Минцифры поддержало отсрочку от частичной мобилизации для высокотехнологичных отраслей

Минцифры поддерживает решение Минобороны об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики, сообщает министерство.

«Минцифры поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Право на отсрочку, как добавляется в сообщении министерства, могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений, операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, а также зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Уточняется, что отсрочка от частичной мобилизации позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны, а также простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений, в том числе на предприятиях ОПК.

Между тем кабмин утвердил решение о непривлечении в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора.

«Утверждено решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора... Решение позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны, а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей», – говорится в сообщении правительства.

Подчеркивается, что специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также ряде организаций финансового рынка, не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации.

Отмечается, что речь идёт о гражданах, работающих в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования России.

Также это работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ; организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.